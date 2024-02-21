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「棕色脂肪」竟能燃燒熱量？　醫師揭密「這類人才有」

世界衛生組織指出「肥胖是一種慢性疾病」，即使沒有造成身體的不適，但肥胖仍會無聲無息的影響體內器官的運作，帶來許多併發症。（圖／醫師提供）
▲世界衛生組織指出「肥胖是一種慢性疾病」，即使沒有造成身體的不適，但肥胖仍會無聲無息的影響體內器官的運作，帶來許多併發症。（圖／醫師提供）

圖文／CTWANT

春節期間親友團聚，少不了豐盛的年菜，美食的誘惑讓許多民眾攝取過多熱量，加上熬夜更是加重身體負擔，許多民眾多吃少動，年後才發現腫了一大圈！根據國民健康署調查發現，32.4%民眾在過年期間體重增加，平均增加1.7公斤。淨妍醫美診所曾俊夫醫師表示，肥胖會無聲無息地影響體內器官的運作，並帶來許多併發症，建議控制飲食與運動，局部較難去除的皮下脂肪，則可透過醫美減脂療程達到改善。

世界衛生組織指出「肥胖是一種慢性疾病」，即使沒有造成身體的不適，但肥胖仍會無聲無息的影響體內器官的運作，帶來許多併發症。根據醫學統計，體重愈重者，慢性疾病發生率愈高，死亡率也愈高，常併發的疾病如糖尿病、心臟病、高血壓、中風、骨關節炎、呼吸系統疾病、癌症、胃食道逆流、膽囊疾病、不孕症等。除了身體的疾病，肥胖者也容易罹患各種心理問題，輕者如產生憂鬱情緒，重則導致憂鬱症。

世界衛生組織建議以身體質量指數（Body Mass Index, BMI）來衡量肥胖程度，其計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。 國民健康署建議我國成人BMI應維持在18.5（kg/㎡）及24（kg/㎡）之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。 研究顯示，體重過重或是肥胖（BMI≧24）為糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病的主要風險因素。

體脂肪分為兩種類型，分別為「棕色脂肪」和「白色脂肪」。棕色脂肪可以幫助身體燃燒多餘的卡路里以保持溫暖，一般來說棕色脂肪在嬰兒中最常見，主要在肩膀和胸部附近，當成年後，大多數棕色脂肪流失，僅留下白色脂肪。

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白色脂肪又分為「內臟脂肪」及「皮下脂肪」。「內臟脂肪」位於腹腔深處，圍繞著重要的器官例如肝臟、腸子和心臟，與皮下脂肪不同，內臟脂肪無法觸摸或感覺到，但會帶來嚴重的健康風險，這類型的脂肪主要為飲食不正常、吃多動少所形成，可以藉由飲食控制和運動逐漸消除。

曾俊夫醫師說明，飲食選擇天然食材，如完整新鮮未經過多加工調製的肉類，及蔬菜、水果、菇類、海鮮等。糕點、甜不辣、貢丸、香腸等加工食品應減少攝取。瓜子堅果類是優良的營養來源，但吃的時候最好先規劃數量，避免一顆接一顆一口接一口造成過多油脂的攝取。

運動則可每天規劃30分鐘以上的運動時間，有氧運動保持心肺功能，如果輔以重量訓量提升基本代謝率更優，避免脂肪堆積在身上造成負擔。

位於皮膚下方肌肉上方的脂肪都可以稱做「皮下脂肪」，經常會在臀部小腹、側腰、手臂、大腿內側等捏到的脂肪，它大約佔人體脂肪儲存的90%，除了飲食控制和適當的運動，部分脂肪因運動鍛鍊不到而成為局部堆積的部位，則可以透過醫美療程來改善，如：音波減脂、冷凍減脂、消脂注射，甚至是抽脂手術。音波、冷凍、消脂注射原理為殺死脂肪細胞，並經身體代謝，減少局部肥胖的體積；手術則藉由侵入性方式減少抽脂部位的脂肪細胞，以此消除皮下脂肪。

醫師也提醒，生活中的小習慣也都可能無形中抵銷為了減脂所做的努力，養成健康的習慣，才能常保美麗及活力。像是養成定時飲食，如早餐一定要吃，晚上7點半後不進食，每個人可以根據自己的生活方式做規劃，盡量不要在規畫的時間外吃進多餘的食物。

另外多喝水分，飲料、咖啡也可以，只是要注意除了水之外的成分含量，每天喝水量保持在2000 CC以上，甚至可以規劃白天固定每小時喝200 CC水分方便達成。減脂是一個漫長且沒有捷徑的旅程，在減脂過程中務必檢視自身情況，飲食控制與規律運動，搭配醫美減脂療程，達到雕塑身材的目的。

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