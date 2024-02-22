麻疹爆發！　WHO警告：全球逾半數國家「疫情風險高」

▲全球多地爆發麻疹疫情。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）20日警告，除非採取緊急預防措施，否則到了今年年底，全球逾半數國家面臨麻疹（measles）疫情爆發的風險，將達到「高」或「非常高」的程度。而在大多數地區，麻疹病例持續增加，主因是新冠疫情期間醫療體系不堪重負，疫苗施打進度落後導致。

WHO麻疹資深技術顧問克羅科羅夫特（Natasha Crowcroft）表示，從美國疾病管制與預防中心（CDC）根據WHO數據產出的資料可以看到，「到了今年底，世上全部國家裡面，一半以上將處於高或非常高的疫情風險之中。」她坦言，今年免疫計畫存在巨大破口，「如果不盡速利用疫苗填補這個空白，麻疹就會填補進來。」

克羅科羅夫特指出，在較貧窮、醫療系統更脆弱的國家中，麻疹病例死亡率較高，但即使是中高收入國家，疫情與死亡依然構成風險，「世界各地曾爆發多次麻疹疫情，而中等收入國家確實受到影響。我們擔心，2024年也會像2019年一樣。」

此外，她也呼籲各國採取緊急行動保護兒童，並稱與經濟與衝突等競爭問題相比，政府在此方面「缺乏承諾」。

根據WHO資料，麻疹是一種傳染力高、透過空氣傳播的病毒，主要影響5歲以下兒童，可以透過2劑疫苗預防，2000年起已經避免了5000多萬人的死亡。不過，去年麻疹病例卻增加79%、達到30多萬例，WHO所有地區都有通報案例，除了美洲以外。