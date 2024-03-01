大谷婚訊太震撼！首次受訪「最緊張的是翻譯」　罕見忘詞笑翻全場

▲大谷宣布結婚後首次受訪，翻譯水原一平出現罕見失誤。（圖／翻攝X@fullcountmlbc2）



記者吳美依／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）「二刀流」球星大谷翔平2月29日宣布結婚喜訊，一時之間震撼各界。他3月1日接受媒體採訪時，貼身口譯水原一平似乎非常緊張，甚至出現罕見失誤，引發現場記者一陣爆笑，也在社群媒體上掀起熱議。

在採訪現場，媒體首先詢問了目前調整的狀況。大谷回應，自己春訓時是以50個打席為目標，而目前已經打了20個打席。就在水原對著麥克風，準備回應時，卻忘記剛剛聽到什麼，忍不住低聲詢問大谷，「啊……您一開始說什麼？」現場記者立刻哄然大笑。

幸好，大谷隨即笑著回應，「我已經打了20個打席。」水原也立刻恢復往常出色能力，使用流利英語，把這句話給翻譯出來。

各大媒體轉播這一幕後，球迷與粉絲紛紛表示，「一平比大谷還要緊張吧？」、「水原翻譯不忘緩和氣氛呢」、「因為這是關於大谷先生人生大事的採訪，所以一定很緊張吧！」日本棒球新聞網站「Full-Count」也指出，或許是因為大谷結婚為日美帶來巨大衝擊，一向以優秀能力著稱的水原，才會這麼緊張。