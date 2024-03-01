南韓兵務廳：罷工醫師辭呈一旦受理　需「立刻入伍」

▲南韓住院醫師罷工超過一周，一旦辭呈獲受理，恐將成為徵集入伍對象。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府2月初祭出醫療改革，透過醫學院每年擴招2千個名額，解決醫療人力短缺、城鄉醫療資源不均等問題，不過卻引發住院醫師、實習醫師請辭罷工超過一周。為此，政府不僅祭出強制業務執行令要求復工，兵務廳更坦言，一旦醫院批准辭呈，則未服兵役的住院醫師必須於隔年3月「強制入伍」。

根據《韓民族新聞》、《News1》，南韓兵務廳禹姓副發言人於2月26日在簡報會議中表示，未服兵役的實習與住院醫師是以「醫務士官候補生」的身分在醫院實習，然而過程中一旦正常退職，則將會成為下個年度徵兵入伍的對象，明年3月入伍當兵。

依據南韓兵役法施行令，假設備兵務廳歸類為「醫務士官候補生」，則未經兵務廳長的批准，無法擅自變更自己的實習醫院、實習科別，一旦從實習中的教學醫院退職，則必須在下一次的徵兵入伍日期入伍。

其實這些實習或住院醫師因仍處於修習階段而尚未入伍，他們以「軍醫官入伍」為條件申請兵役延期。

報導指出，這些實習與住院醫師從醫學院畢業、取得醫師執照後，有兩種履行兵役義務的途徑，一種是無須經過實習過程、直接成為軍方的公共保健醫師，至於另一種則是以醫務士官候補生的身分完成醫師的修習過程，在修習結束後成為軍醫官或是公共保健醫師。

目前向院方遞出辭呈、脫離工作地點的實習與住院醫師，皆是尚未服役的醫務士官候補生。

報導分析，目前的癥結點在於一旦遞出辭呈、或是任意離開工作地點，是否可以被視為「中斷修習」？由於目前南韓政府下達命令，禁止醫院受理住院醫師提出的辭呈，也因此兵務廳關係人士便做出解釋，表示無故缺勤（非退職狀態）不能算是中斷修習，也因此自然不被歸類為入伍對象。