最強人妻去年斷言「大谷翔平結婚」！萬人爆雞皮：第6感真恐怖

▲大谷翔平PO出與狗狗的合照就被認為是妻子所攝，結婚消息的聲明也放上了狗狗的圖片。（組圖／翻攝自IG）

網搜小組／劉維榛報導

二刀流球星大谷翔平在229宣布成為人夫，外傳嬌妻是前日本女籃國手田中真美子， 兩人早在2023年訂婚，「她是一個非常普通的人」。事實上，日本一名最強人妻看到去年大谷養狗時，就篤定推論「他要結婚了」，引來萬名網友驚呼，「女人的第六感真的恐怖！」不過大谷最新給予解釋，真的與太太無關。

對於大谷翔平震撼彈結婚，臉書粉專《哈捏口推特翻譯》專貼一則日本網友的X推文，一位人夫說，「最讓我雞皮疙瘩的事情是，當初他養狗的消息剛出來的時候，我老婆就說：他要結婚了吧。」

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人夫難以置信回應「屁啦妳又知道？」結果老婆一臉篤定斷言，「他既不像那種會把狗狗丟給寵物保母後就不管不顧的人，也不像是會不負責任地跟沒有結婚意願的女朋友一起養狗的人啊。」

▲大谷翔平229宣布結婚。（圖／達志影像／美聯社）



這番PO文引發32萬網友狂讚，台灣網友也驚呼，「我就問這什麼敏銳的邏輯本能」、「有些事情，對女人是專業」、「名偵探！邏輯感好強啊」、「推論好強」、「女人的第六感真的恐怖」、「好厲害的觀察！我也是已婚女性但我自嘆不如」、「超級合理」、「驚世智慧」。

對此，公開結婚喜訊後，首次露面的大谷翔平在記者會解釋，其實養愛犬「Decoy」與太太無關，「我從以前就有養狗的想法，手術的時候也是我自己在照顧牠。大谷翔平也直呼，當初跟太太說要養狗的時候，她也感到很震驚。