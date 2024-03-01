快訊／撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

記者郭世賢、鄒鎮宇／新北報導

基隆八堵派出所29日晚間22時許，遭一輛小貨車撞進派出所內，造成2名員警1死1傷，隨後男駕駛也遭台鐵區間車撞擊死亡。事後，小貨車的行車紀錄器曝光，顯示駕駛毫無減速地撞進派出所，男員警在沒時間反應、閃避的情況被猛撞，送醫後不治。

▲駕駛加速衝撞警局，右上為行車紀錄器的錯誤時間。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



行車紀錄器畫面顯示，駕駛一路狂飆未減速，對於衝撞派出所的目標明確，一到門口後立刻右轉加速，於3秒內撞進派出所內。其中，男員警當時正站在值班台，來不及反應就被小貨車撞上。

▲▼男警完全沒有反應的時間，就被小貨車撞上。（圖／記者郭世賢翻攝）



據了解，2名遭撞員警均僅有24歲，去年10月分發至八堵派出所。其中，蘇姓男員警在事發後傷勢非常嚴重，當場失去生命跡象，另名廖姓女員警則是被壓在貨車底下，救出時全身多處擦傷，2人均送往基隆長庚醫院，女警左腿、右額頭擦傷，無生命危險，不過男警搶救後仍不治。

另外，發財車駕駛撞進警局後馬上跳車，往鐵軌方向逃逸，於晚間10時4分遭台鐵4248次區間車撞擊，當場身亡。

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