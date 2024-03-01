搶數十條金項鍊！「北投銀樓大盜」落網畫面曝　警拔槍壓制

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市北投區中和街一家銀樓昨(2月29日)驚傳搶案，警方初步了解，36歲的沈男佯稱結婚要挑金飾，兩度進出該間銀樓，並趁老闆娘拿出大袋金飾後行搶，得手數十條金項鍊並徒步逃離現場。警方鎖定身分後，於今(1日)凌晨1時40分許鎖定沈嫌行蹤，發現他於左營高鐵站攔下計程車，並搭車沿國道北上，立即攔截成功將人逮回。目前全案正進一步偵訊中。

▲犯下北投銀樓搶案，沈嫌於國道上遭警方攔截，並持槍壓制上銬。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

警方調查，沈嫌有竊盜前科，過卻也曾在北投區犯下竊案；案發前4天沈嫌兩度佯裝要結婚挑金飾進出銀樓。60歲的闕姓老闆娘不知情熱情招待沈嫌，並拿出多款金飾供挑選，但沈卻以款式不合未消費及離去。昨下午沈嫌換上一身黑衣、戴上口罩再度前往銀樓，先站在店門口觀察逾1小時，確認銀樓內僅有老闆娘一人後，再度入內佯稱挑金飾，並趁老闆娘拿出整袋金飾時動手行搶，得手約4、50條金項鍊後轉身逃離現場。

警方獲報後立即成立專案小組追查，鎖定綽號「阿文」的沈男涉有重嫌。經循線追查，發現沈嫌犯下搶案後帶著金飾先赴中山區某百貨公司買新鞋、衣，再到大同區變賣數條金項鍊，接著轉搭高鐵逃往苗栗，再搭上白牌車南下嘉義、高雄等處。警方掌握行蹤後，今凌晨南下逮人，當時沈嫌從高雄左營高鐵站攔下計程車沿著國道北上，警方確認後立即攔截，並將沈嫌從後座拉出、持槍將其壓制上銬，連夜把人押回台北。

據了解，沈男在外積欠債務，離婚育有1名小孩，日前與家人吵架後負氣嗆：「我乾脆去關一關好了」，豈料真的跑到家附近的銀樓行搶，幸好在警方擴大過濾辨識監錄影像，迅速掌握其身份，立即南下前往埋伏，並伺機上前逮捕歸案，至於沈嫌犯案動機，仍待警方進一步釐清。