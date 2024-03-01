彰化姊妹挨撞「肺功能改善」　現場行穿線改Z字型...增設庇護島

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓國小3姊弟2月22日走斑馬線過馬路遭撞飛，姊妹仍在醫院搶救，交通部公路局中區養護工程分局昨日會同警方及專家到事發路口會勘，並提出路口行穿線退縮為最短距離，將路口改為Z字型行穿線，以及增設行人庇護島等3項方案，將再匯整地方意見，研議出最終方案。

▲彰化秀傳新任院長馬旭院長一上任就和總院長黃士維去關心陳姊姊。（圖／秀傳醫院提供）

▲彰化工務段在事發路口將研擬將路口改為Z字型行穿線、增設行人庇護島等3項方案。（圖／公路局提供）

陳姓3姐弟車禍2月22日晚上6點多，行經伸港鄉建國路(台17線)與美港公路(台61乙線)交岔路口，遭蕭男撞飛，姊妹倆一度失去生命徵象，搶救至今，9歲妹妹腦部依舊重度昏迷，雙側瞳孔對光反應微弱；10歲姊姊則除了腦部以外，其他器官基本上已經恢復7-8成了，升壓藥已經停兩天，經輸血兩個單位後，今天的血紅素接近正常值，電解值，動脈血氧濃度正常，進出身體的輸液量平衡，肺功能有改善，呼吸器設定氧氣濃度已達25%。

▲彰化工務段在事發路口將研擬將路口改為Z字型行穿線、增設行人庇護島等3項方案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨天2月29日公路局彰化工務段邀集警方、民代及台大土木系教授許添本、陽明交大運輸與物流管理學系教授吳宗修等人到事發地點會勘，交通部公路局中區養護工程處彰化工務段長陳禎康指出，經與會各單位討論後，考量路口過大會產生行車秩序安全問題，行人穿越時間、及穿越需行走距離問題。

▲3姐弟在穿越行人道被撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳禎康表示，將採用方案二-路口改為Z字型行穿線方式進行規劃設計，改善方式包括行穿線退縮、設置Z字型行穿線、中央分隔島設庇護島、路口轉角設置人行道、增加行穿線照明亮度等改善。

有關行穿線、庇護島改善、行穿線亮度等第一階段工作，預計於細部設計完成後1個月內完成改善。設置人行道第二階段工作，因台17線增設人行道路段，尚有台電電桿須辦理桿柱移除及下地，所需時程較長，將另協調管線單位下地後盡速辦理。

▲彰化工務段在事發路口將研擬將路口改為Z字型行穿線、增設行人庇護島等3項方案。（圖／記者唐詠絮翻攝）