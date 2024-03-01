員林4路樹突枯死　落葉害工程延誤...油漆工1200元買兇下毒

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「糖鐵國家綠道」先前有20多棵路樹遭拔皮、鑽洞灌毒、火焚而死，至今仍未揪出兇手，員林市又發生4株水黃皮行道樹，樹幹被鑽洞全枯死，員林警方今(1日)宣布破案，49歲林姓男子正在進行油漆施工時，不滿葉片頻頻飛落影響工程，憤而以1200元代價，教唆63歲張姓友人，用鑽孔機鑽孔再灌入農藥(年年春)將樹毒死，警方偵訊後將全案移送地檢署偵辦。

▲油漆工買凶將整排路樹毒死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲路樹遭鑽孔灌毒枯死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局於2月26日接獲公所報稱，在員林大道4段420號前人行道上，有4棵「水黃皮樹」根部遭歹徒蓄意鑽孔後再灌入不明藥劑因而枯死，分局長吳詠傑立即組成專案小組深入查辦，經分析調閱近2個月多達數十支監視器影像積極偵辦，最後鎖定永靖鄉張姓及林姓嫌犯涉有重嫌。

▲張男開著小貨車到員林作案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經通知張男到案後，並起出作案用手動鑽孔機1支、已使用過殘留農藥（年年春）空瓶，據悉林男因行道樹的落葉影響油漆工程品質，於1月下旬花了1200元，雇用從事資源回收的張男友人，在4株水黃皮樹幹上各鑽3孔，再將粉劑的年年春摻水放入寶特瓶內灌樹毒害，全案詢後依刑法第138條「損壞公務員職務上掌管之物品」的妨害公務罪、毀損移送彰化地檢偵辦、並依據「彰化縣樹木自治條例」移送縣府裁處。