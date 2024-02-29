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英國達人秀冠軍保羅帕茲隔16年再訪台南　用鏡頭紀錄重遊台南之美

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）在台南停留一周左右，身為攝影愛好者的他，在表演之餘特地撥空深入台南巷弄，探索古都風景，以鏡頭紀錄他在台南的重遊之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）在台南停留一周左右，身為攝影愛好者的他，在表演之餘特地撥空深入台南巷弄，探索古都風景，以鏡頭紀錄他在台南的重遊之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）繼2008年來台巡演並於台南舉行演唱會後，於2024年再度訪台，日前在台灣燈會安平燈區的獻唱更引得滿堂彩，保羅帕茲在台南停留一周左右，身為攝影愛好者的他，在表演之餘特地撥空深入台南巷弄，探索古都風景，以鏡頭紀錄他在台南的重遊之旅。

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）在台南停留一周左右，身為攝影愛好者的他，在表演之餘特地撥空深入台南巷弄，探索古都風景，以鏡頭紀錄他在台南的重遊之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，保羅帕茲睽違16年再度拜訪台南，這16年來台南有變與不變，台南永不變的美味小吃與熱情人民，相信定讓他懷念再三。黃偉哲也表示，台南在這些年間已規劃許多新的景點及活動，舊地重遊也能玩出新意，從山上花園水道博物館、林百貨到現正舉辦的國際蘭展、台灣燈會等等，都非常歡迎保羅帕茲前往參觀，享受與上次造訪截然不同的觀光體驗。

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）在台南停留一周左右，身為攝影愛好者的他，在表演之餘特地撥空深入台南巷弄，探索古都風景，以鏡頭紀錄他在台南的重遊之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

保羅帕茲在黃市長推薦下，除了大啖牛肉湯、海產、甕缸雞等台南美食小吃外，也造訪了山上花園水道博物館、台南市美術館二館、孔廟、神農街等景點，更入境隨俗參觀農曆年節限定的台灣燈會高鐵燈區，炫目的花燈令他直呼印象深刻。保羅帕茲特地帶著相機隨行，用鏡頭細細記錄在台南的旅遊點滴，從各大景點到街頭風景皆入鏡，他也把照片張貼在紛絲專頁上跟網友分享自己眼中的台南，大讚台南是座好城市。

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）在台南停留一周左右，身為攝影愛好者的他，在表演之餘特地撥空深入台南巷弄，探索古都風景，以鏡頭紀錄他在台南的重遊之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

保羅帕茲將於3月1日晚間7時半在台南文化中心演出，並與台南市文元國小、復興國小、忠義國小合唱團共同獻唱。該場門票已全數秒殺，市府特別清點出限量保留票券200張給喜愛保羅帕茲的市民朋友，可於當日晚上6時半在台南文化中心演藝廳前排隊領取，一人一張，請勿提早排隊，索完為止。

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）在台南停留一周左右，身為攝影愛好者的他，在表演之餘特地撥空深入台南巷弄，探索古都風景，以鏡頭紀錄他在台南的重遊之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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