花蓮火車站站前科技執法4／1啟用　360度旋轉鏡頭全域錄像

▲▼科技執法設備建置於違規頻仍之花蓮火車站第1車道。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局為回應鄉親訴求及紓解花蓮火車站前站尖峰時段停車秩序，建置科技執法設備，預計4月1日正式啟用，取締違規行駛及停車，使站前交通井然有序保障安全。

縣警局表示，科技執法設備擇重點建置於違規頻仍之花蓮火車站第1車道，於車道進出口南北兩側轉彎處空地設置360度可旋轉式執法鏡頭；另為了加強提醒民眾注意，除了在執法鏡頭下方設立全彩LED告警顯示螢幕2面外，另在第1車道候車亭、轉運站旁（國聯4路側）燈桿以及站前北側無名路口燈桿設置科技執法告示牌面，同時為了執法明確性，路權單位已繪設第1車道前禁止臨時停車標線（紅線），同時在第1車道候車亭將原禁止停車標誌（禁25）變更為禁止臨時停車標誌（禁26），標誌下方並加掛「載送離站乘客、車輛即停即離」附牌，加強取締「在禁止臨時停車處所停車」（停車超過3分鐘）違規態樣。

另警察局在啟用執法設備前，於今為烈年1月17日再次與路權單位共同會勘站區周邊交通工程，其中「行人穿越道標線往南移（繪）設」部分，因涉及火車站站前行人整體動線，經會同相關路權單位現勘，目前行人穿越線設置地點對行人動線並無安全上之疑慮，決議不調整移設，後續將持續觀察做滾動式檢討；另「花蓮火車站第6車道開放車道作為迴轉道使用」一節，因考量車輛自迴轉車道橫越國聯4路車道銜接國興1街，易造成車輛動線交織徒增事故風險，維持於連假期間國聯4路車道設有阻隔器材情況下，開放該車道供自小客車停車及順向通行，不供作迴轉使用。

▲▼設置360度可旋轉式執法鏡頭，可全域錄像。

警察局表示，本次建置之科技執法範圍係「花蓮火車站前站第1車道」，相關違規均係由AI攝影機辨識後取證，復由本局科技執法小組「複審」，倘民眾因「客觀具體事實，致違反本條例規定係出於不得已之行為」（如接送身心障礙者上、下車，或因車流壅塞停滯於禁止臨時停車處所非出於故意或過失者等情），將於審核後剔除。

局長王旭昌表示，科技執法之設置，係以車流量、事故件數及交通違規好發處所作為設置標準，目的為有效嚇阻駕駛人違規心態，教育駕駛人正確的用路習慣，進而降低交通事故風險，提升整體道路環境安全。花蓮縣警察局未來在設置任何一處科技執法設備時皆會審慎考量、評估，重點仍會朝向與各路權單位妥善規劃，優化本縣境內整體道路及強化交通安全宣導工作，以打造「永續、友善且宜居的花蓮」為目標。