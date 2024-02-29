▲大谷翔平229宣布結婚！NHK一篇報導成對比「今天是圓滿離婚日」。（翻自大谷翔平IG）

圖文／鏡週刊

美國職棒大聯盟道奇隊投手大谷翔平，今（29日）在IG上宣布結婚，對象是「日本人女性」。不過剛好日本NHK也報導一篇文章，稱2月29日對日本人來說是「圓滿離婚日」，跟大谷的結婚喜訊形成強烈對比。

NHK報導指出，2月29日在日文發音中的諧音，跟好是「兩人有福」，因此這一天也被視為「圓滿離婚日」，代表兩人分手後，彼此都能帶著自己的福份，迎向新的未來。

報導也指出，根據過往統計，日本每逢3月都是離婚最高峰。分析家認為，因為3月剛好是畢業、入學祭，甚至是日本人就職、轉換跑道的一個轉捩點，因此選擇在這時間離婚的人也較多。數據就顯示，日本去年其他月份的離婚件數，落在1.4萬-1.6萬件，但光是3月就有2.1萬件。

▲NHK指出，2月29日在日文發音中的諧音，跟好是「兩人有福」，因此這一天也被視為「圓滿離婚日」。（圖／翻攝自NHK官網）

報導指出，日本自2002年有29萬組夫妻離婚，但之後都是逐年遞減的現象，並在去年來到最低值，不過今年離婚人數又攀升，比去年多出2.6%。專家天野馨南子表示，雖然離婚案件看似逐年減少，這是因為跟結婚人數減少有關係，不過在比例上，離婚人口的確在增加當中，在這10年中，離婚組數在婚姻人口中占了35%。天野馨南子也說，由於現在社會的價值觀出現變化，包括女性經濟獨立自主，以及育兒修法及待遇等，進而影響離婚人口數。

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