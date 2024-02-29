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全台最大野餐活動「2024新北春紛節」將登場！4大亮點搶先看

▲▼新北春紛節宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲2024新北春紛節今下午舉行活動宣傳記者會，邀請民眾3/23~24一起到三重新北大都會公園享受春日野餐趣。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

2024新北春紛節即將於3/23~24周末六、日於全台最大都會公園「三重新北大都會公園」登場，延續去年參與人數破30萬的好評春日活動，今年擴大舉辦春分以來第一場大型活動，不僅有繽紛絢麗大型舞台，更結合音樂、市集、美食、Swing等，市集品牌合作攤商也創歷年最多，預計參與人數也將創新高。今(2/29)新北市政府舉辦宣傳記者會，新北市副市長陳純敬也換上春天森林系風格服裝現身，邀請民眾一同在春暖花開的好時節，帶著家人、毛孩一起到新北大都會公園參與「2024新北春紛節」，特別整理4大亮點一次看！

▲▼新北春紛節。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北春紛節主視覺與人氣插畫家「天天好事」合作(上圖)，主舞台由金鐘得主李信興帶領「調皮工作室」團隊操刀(下圖)。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北春紛節。（圖／新北市政府提供）

亮點1：大型藝術舞台、人氣插畫IP　點亮春日野餐美學

可可愛愛的2024新北春紛節主視覺，是和人氣插畫IP「天天好事」合作，與新北大都會熊猴森樂園一樣，給人舒服輕鬆自在的感覺，希望大家「天天好事發生」；記者會上也首度曝光夢幻舞台，特別邀請獲金鐘獎肯定的李信興所帶領的「調皮工作室」團隊操刀，以新北大都會公園於春天綻放百花盛開的帳篷野餐為發想，綻放花朵、輕飄雲朵妝點打造繽紛絢麗的巨大藝術舞台，搭配絕美燈光及周裝置藝術，邀請民眾以穿出最美的春天穿搭風一同走進好拍、好玩的春天綻放繽紛世界。

▲▼新北春紛節宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲2024春紛節集結北、中部4大市集品牌打造6大主題市集共150攤，讓市集控及網美控逛好逛滿。

亮點2：北、中部4大市集品牌打造6大主題市集共150攤

集結北、中部最夯4大市集品牌，包括「小蝸牛市集」、「好日市集」、「有趣市集」、「愛手創」等，打造6大主題市集「美食」、「文創」、「永續」、「寵物」、「公益」、「新北在地」等，從去年120攤升級到150攤，刷新活動最大攤位規模，滿足市集控、網美控都能逛好逛滿，活動更響應環保，自備環保餐具享優惠折價5元活動。

▲▼新北春紛節宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市副市長陳純敬身穿春天森林系風格服裝響應活動主題，推廣春紛節野餐籃預購。

亮點3：Outdoor咖必備！限量300組超值隨身野餐套組開放預購

野餐必備神器新北市政府通通幫大家準備好了！今年特別推出限量300組的「超值隨身野餐套組」預購活動，只要499元就能購買價值1,300元的春紛節野餐套組，內容物包含：主題野餐籃、熊猴森或河濱餐墊、保鮮盒、環保餐具組、市集折價券、防蚊液、飲料…等，方便大家帶著愉快的心情，就能出發新北大都會公園野餐。

▲▼新北春紛節宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲記者會上由麥帕蒂樂團以爵士樂風重新詮釋耳熟能詳的流行歌曲。

亮點4：超chill好音樂！人氣樂團、歌手演唱流行X爵士狂歡

記者會上由麥帕蒂樂團以爵士樂風重新詮釋耳熟能詳的流行歌曲，包含愛如潮水、Can’t take my eyes off you及頑皮豹薩克斯風表演，預告春紛節當天的活動為爵士樂主題。3/23將有麥帕蒂樂團、台灣首位「AI練習生」Aikka、問題總部、陳華演唱，歌手馬念先也將首次以爵士風樂團演出壓軸；3/24則有Francis Tsai法蘭、大地之歌Sonus de Gaia、ROBERTO ZAYAS & EQUINOX.、同時特別邀約原住民排灣族音樂家ABA0阿爆與爵士鋼琴家明馬丁混搭原住民音樂X爵士樂作為活動最後壓軸！現場也將再度展開全台最大Swing Dance活動，邀約眾人一起搖擺。

▲▼新北春紛節。（圖／新北市政府提供）

▲實力派樂團及歌手皆以爵士樂主題演出。（圖／新北市政府提供）

3/23、24日記得邀約閨蜜、好友，帶著家人及心愛的毛孩，一起到三重新北大都會公園參與「2024新北春紛節」，享受一場難忘又Chill的春日野餐趣。

▲▼新北春紛節宣傳記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市政府及4大市集品牌等活動主辦單位一起邀請民眾把握春日好時光，相約參與2024新北春紛節。

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