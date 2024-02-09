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型男「煮夫」來了！蔣萬安、侯友宜年菜大PK　按摩、唱歌竟成好吃秘訣

▲▼台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜年菜大PK。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜年菜大PK。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

今（9）日為農曆除夕夜，不少人已經回家團圓，準備與家人一同吃年夜飯。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜於過年前夕，聯手進行廚藝大PK，影片也於今早對外播出；有趣的是，侯友宜為了讓豬肉Q彈有嚼勁，幫豬肉進行「按摩」，而一旁的蔣萬安則不甘示弱，除了按摩以外，還加碼開金嗓唱歌。

蔣萬安與侯友宜在農曆春節前夕，一同到開平餐飲學校與學生互動，並且挑戰做年菜大PK。侯友宜表示，今年難得跟蔣萬安PK一下，這一年多來，兩人很多市政都合作無間，不曾對打過，但今年第一次要在春節對打一下、高手過招，「由於太太是上海人，喜歡吃寧波菜，而寧波菜中有一道料理叫雪菜炒年糕。」

▲▼台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜年菜大PK。（圖／記者袁茵翻攝）

蔣萬安聽聞侯友宜要做寧波菜，直言「哎唷！把拿手絕活都拿出來了！」並透露自己要做「金龍爆炒三鮮好運來」料理，一旁的主持人、台北市副發言人蔡畹鎣則吐槽說「簡單來說就是炒三鮮嘛！」逗得大家哈哈大笑，連侯友宜都說「你講得『躼躼長』，你唬我！」

之所以準備這道料理，蔣萬安說明，過年的時候各家都大魚大肉，而這道「爆炒三鮮」最主要是有海鮮，具有高品質、高營養的蛋白質，且還有蔬菜，擺盤顏色也很漂亮多樣。

▲▼台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜年菜大PK。（圖／記者袁茵翻攝）

▲侯友宜幫豬肉「按摩」。（圖／記者袁茵翻攝）

隨後進入拿食材與做料理環節，有趣的是，侯友宜為了要讓豬肉Q彈有嚼勁，開始幫豬肉「按摩」；蔣萬安則不甘示弱地說，那他不只要幫豬肉「按摩」，還要唱歌給豬肉聽，便開口大唱《告白氣球》，不過略有些走音，讓一旁的侯友宜直言「他就是唱來影響我炒菜心情！」

另外，在做菜的過程中，侯友宜說自己料理次數不多，但煮出來的食物，大家都說好吃，因為如果說不好吃的話，「下次就不做給他們吃了！」而侯友宜也在料理時間結束以前就完成，讓蔣萬安大讚「動作好快」，侯友宜則開玩笑說蔣萬安「話太多了」、「沒有專心做菜」，還跑到一旁幫蔣萬安「監工」。

▲▼台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜年菜大PK。（圖／記者袁茵翻攝）

▲蔣萬安不甘示弱回擊，除了幫豬肉「按摩」以外，還加碼開唱《告白氣球》。（圖／記者袁茵翻攝）

最後到試吃環節，由2位負責指導的學生來評比。對於侯友宜的料理，學生認為味道調得剛剛好，且配飯很OK，連蔣萬安都不斷稱讚「很好吃」，是非常道地的上海寧波雪菜炒年糕；至於蔣萬安的料理，學生覺得勾芡濃度恰到好處，該有的香氣都有出來，侯友宜也直言很香、很Q。

▲▼台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜年菜大PK。（圖／記者袁茵翻攝）

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