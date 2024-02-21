深坑衛生所隨到隨看！已4人因火警惡臭就診　專家籲當心遲發性症狀

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市深坑存放電池工廠昨發生火災，臭味整夜瀰漫雙北地區，憂心惡臭影響民眾身體狀況，深坑衛生所今起三天門診開放隨到隨看，新北市衛生局今日晚間說明，下午已經有4位民眾就診，症狀為咳嗽、眼睛痛乾、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，已予緩解症狀藥物並給予衛教。另也已召開專家會議，專家提醒民眾可能會有「遲發性症狀」發生，這3天還是要多注意有無胸悶、呼吸喘等狀況，可儘速就醫。

因應火警濃煙惡臭，新北市衛生局局長陳潤秋說明，除已協調新店慈濟、新店耕莘以及北市萬芳醫院提供醫療服務外，已通知新北轄內18家急救責任醫院加強照護因本案有呼吸道症狀就醫的患者。深坑衛生所這三日門診採隨到隨看，今下午有4位民眾就診，症狀為咳嗽、眼睛痛乾、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，已予緩解症狀藥物並給予衛教。

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新北市長侯友宜指示衛生局今日召開專家會議，根據環保單位監測空氣品質數值，現皆已降回常態值10ug/m3以下， 但民眾對所在環境如仍有疑慮時，專家們建議可遠離，關閉門窗，需要外出時配戴口罩，可使用N95，預防吸入濃煙或有害物質。

新北衛生局健康管理科科長陳欣蓉受訪表示，會中專家認為，本次案件屬於短暫事件，但還是要留意這幾天狀況，因為每個人身體反應狀況不同，有些人可能較慢，可能會有「遲發性症狀」發生。專家建議這3日內如果出現胸悶、呼吸喘、呼吸急促，或眼睛、皮膚不適等症狀，可儘速就醫。