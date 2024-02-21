　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深坑衛生所隨到隨看！已4人因火警惡臭就診　專家籲當心遲發性症狀

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北市深坑存放電池工廠昨發生火災，臭味整夜瀰漫雙北地區，憂心惡臭影響民眾身體狀況，深坑衛生所今起三天門診開放隨到隨看，新北市衛生局今日晚間說明，下午已經有4位民眾就診，症狀為咳嗽、眼睛痛乾、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，已予緩解症狀藥物並給予衛教。另也已召開專家會議，專家提醒民眾可能會有「遲發性症狀」發生，這3天還是要多注意有無胸悶、呼吸喘等狀況，可儘速就醫。

因應火警濃煙惡臭，新北市衛生局局長陳潤秋說明，除已協調新店慈濟、新店耕莘以及北市萬芳醫院提供醫療服務外，已通知新北轄內18家急救責任醫院加強照護因本案有呼吸道症狀就醫的患者。深坑衛生所這三日門診採隨到隨看，今下午有4位民眾就診，症狀為咳嗽、眼睛痛乾、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，已予緩解症狀藥物並給予衛教。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市長侯友宜指示衛生局今日召開專家會議，根據環保單位監測空氣品質數值，現皆已降回常態值10ug/m3以下， 但民眾對所在環境如仍有疑慮時，專家們建議可遠離，關閉門窗，需要外出時配戴口罩，可使用N95，預防吸入濃煙或有害物質。

新北衛生局健康管理科科長陳欣蓉受訪表示，會中專家認為，本次案件屬於短暫事件，但還是要留意這幾天狀況，因為每個人身體反應狀況不同，有些人可能較慢，可能會有「遲發性症狀」發生。專家建議這3日內如果出現胸悶、呼吸喘、呼吸急促，或眼睛、皮膚不適等症狀，可儘速就醫。

ET快訊
快訊／國台辦要求台灣嚴懲漁船案「相關責任人」　公布真相
佳娜產後火速恢復！穿泳裝「肚子已平」　看起來像沒生過
快訊／大樂透頭獎1億開獎！百萬紅包「只剩35組」
快訊／桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這區快關門窗
他突大黑便！醫一照「食道癌」6大警訊曝光
黃立行「被拍女友視角照」罕放閃！49歲現況曝光
宜蘭驚現「2000多隻斑龜」大量死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

深坑衛生所隨到隨看！已4人因火警惡臭就診　專家籲當心遲發性症狀

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

深坑衛生所隨到隨看！已4人因火警惡臭就診　專家籲當心遲發性症狀

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

國台辦要求台灣嚴懲漁船案「相關責任人」 公布事實真相

獨／JKF泰國女星Moiichann侵台　32E帥版春麗愛大隻佬

召委選舉「藍白合」又有譜？傅崐萁稱態度開放　在野團結監督綠

「台灣國際醫療暨健康照護展」報名中　啟動智慧醫療商機

快訊／大樂透頭獎1億開獎！百萬紅包「只剩35組」 今晚財神到誰家

全家打造穆斯林友善通路　看好全年表現優於去年

快訊／桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

阿信突喊話阿璞「還我錢」！　網翻出14年前《伯牙絕弦》超暖內幕

她染「菜花＋梅毒」嚇傻：2年沒愛愛了！　泌尿醫揭真相

Joeman曝東京房「全款買入」　遭轟無奈吐心聲

俄女上車2秒突有屋頂砸落　竟毫髮無傷幸運逃過一劫

生活熱門新聞

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

國小兄妹文挨轟！學霸妹妹「1舉動」網喊不對勁

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

滑手機意外發現「男友副業」錯愕！網卻支持男友

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

速食沒200吃不飽！釣出內行揭高CP值點法

4生肖要發了！　財運如天降大雨

快訊／緊鄰火場聞到異味！東南科大宣布：教職員上午11點提前下班

快訊／花蓮47年老校熄燈　大漢技術學院8月停招停辦

小兄妹「6.5小時有睡飽」！補習班曝2人日常表現：哥哥已比媽媽高

更多熱門

相關新聞

空氣清淨機有效「位置是關鍵」

空氣清淨機有效「位置是關鍵」

昨（2／10）起因深坑廠房大火，導致塑膠味惡臭籠罩雙北地區，消防隊也呼籲受影響區域民眾請關閉門窗，並將家中空氣清淨機開到最大，以減少空氣污染危害，台灣一年四季都會有機會碰到空汙情形，空氣清淨機也有幾個使用要點，若不清楚使用錯誤恐怕會適得其反。

快訊／深坑大火惡臭引民怨！侯友宜急赴視察：沒戴奧辛

快訊／深坑大火惡臭引民怨！侯友宜急赴視察：沒戴奧辛

背風側及民俗活動影響 雲嘉南留意空氣品質亮橘燈

背風側及民俗活動影響 雲嘉南留意空氣品質亮橘燈

2024天燈節6大巨型主燈搶先看

2024天燈節6大巨型主燈搶先看

連勝文檢討歌老難共鳴　侯友宜這樣說

連勝文檢討歌老難共鳴　侯友宜這樣說

關鍵字：

深坑火警新北市衛生局新北市政府空氣品質

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

慈妹爆熱戀了！

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面