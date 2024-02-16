2024天燈節6大巨型主燈搶先看！超巨「雙龍搶珠」飛上天壓軸登場

▲新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長與「天燈師父」胡民樹老師，15日搶先曝光今年6盞超大型造形主燈。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

有看過平溪放天燈的壯觀盛況嗎？這項充滿臺灣特色的元宵活動，是深受國內外遊客喜愛的節慶，更曾被 Discovery頻道及CNN等國際媒體選為全球必訪慶典之一！今年的平溪天燈節又將登場，屆時將有上百盞形形色色的天燈在夜空中升空，讓人嘆為觀止。其中最引人注目的，就是每年不同造型的「主燈」，特別設計的獨特外型一直以來都是現場的焦點！今年特別邀請「天燈師父」胡民樹老師以「臺灣、世界、龍、虎」及「雙龍」形象，打造成六盞超大型造形天燈，節慶當天，巨型主燈將和其他天燈一起冉冉飛上夜空景象壯觀，絕對是一生必訪一次的年節賞燈活動。

大家都聽過「北天燈、南蜂炮」，這是每到元宵節期間臺灣的兩大盛事，新北市平溪及臺南鹽水都會吸引廣大人潮來祈福，眾所矚目的2024新北市平溪天燈節分別於2/17平溪國中及2/24十分廣場登場，參加天燈節除了周邊景點各式豐富多彩的活動外，領取天燈券在晚上和主燈一起施放天燈，讓心願隨著燈火飄向夜空更是重頭戲，新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長與胡民樹老師一同在平溪國中活動中心，搶先曝光兩場次主燈，為活動揭開序幕。

▲2/17平溪場活動主燈造型分別為「臺灣、世界、龍、虎」，寓意為「臺灣、世界都好」（臺語音「龍厚」）。

快來一睹今年主燈的樣貌，第一場天燈活動在平溪國中舉辦，2/17這天將會同時施放四盞超大型造形主燈，當晚的主燈造型分別為「臺灣、世界、龍、虎」，寓意為「臺灣、世界都好」（臺語音「龍厚」），四盞燈分別為充滿臺灣旅遊特色的臺灣造型天燈、地球造型的世界天燈、俏皮可愛的與龍天燈與老虎天燈，在現場重量級貴賓的點燃下，冉冉飄上夜空，期盼天燈的飛舞，為臺灣和世界帶來更多祝福。

▲2/24壓軸場十分場主燈造型「雙龍」及「龍珠」，寓意「舞龍迎春，好事如潮」。

壓軸的天燈施放日在2/24十分廣場舉辦，這天將同時施放兩盞「龍」造型主燈及「龍珠」造型燈，巨型「雙龍搶珠」天燈一起升空，形成震撼的獨特畫面，更是舉辦天燈節來首次出現「雙龍天燈」，願天上飄飛的蛟龍，為臺灣和世界帶來吉祥的祝福，象徵未來的日子裡「舞龍迎春，好事如潮」、「龍瑞雲天，福氣綿綿」，臺灣和世界都更加繁榮富足、人民幸福安康。

▲▼平溪天燈節每年都會吸引數百萬人次到場參與，今年新北市政府觀光旅遊局更準備了七大亮點活動，邀請大家把握時間來趟平溪小旅行，迎接豪運龍年的到來。

往年的天燈節都會吸引數百萬人次到場參加，今年新北市政府首次嘗試製作六盞超大型造形天燈，預計將會吸引更多人朝聖這場盛大的天燈活動，想參與施放天燈活動的民眾可於2/17、2/24活動當日早上10時30分活動會場領取天燈施放券，並於指定時間集合完畢，施放券數量有限，發完為止。

為了讓大家順利參加活動，2/17、2/24活動當日將會實施汽、機車的交通管制，主辦單位也有提供交通接駁公車，新北市政府觀光旅遊局也呼籲民眾參加「2024新北市平溪天燈節」活動，請多利用臺鐵與交通接駁車前往會場，以免因交通管制而造成不便。

更多「2024新北市平溪天燈節」交通資訊與相關訊息請上活動官網、新北市觀光旅遊網及新北旅客FaceBook粉絲專頁查詢。

2024平溪天燈節官方網頁：https://skylantern.ntpc.gov.tw

「新北市觀光旅遊網」網站：https://tour.ntpc.gov.tw

新北旅客Facebook粉絲專頁：http://www.facebook.com/ntctour