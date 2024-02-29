被爆下海一晚13萬！「挖呀挖黃老師」回應了　近況曝光升格當媽

記者鄭思楠／綜合報導

曾因一首「在小小的花園裡挖呀挖呀挖」而走紅的黃老師，近日因被造謠下海，再次登頂熱搜。2月28日夜，黃老師透過一段影片公開回應此事，表示已經蒐集證據報警，後續會配合警方調查。而在影片裡，她還透露，自己如今已是一名新手媽媽。

▲挖呀挖黃老師已搜集證據報警。（圖／翻攝自影片）

據《大皖新聞》報導，黃老師公開回應稱，幾日前，自己就收到了朋友發來的「黃謠」截圖，並且很多網友在其作品下評論「真的嗎？」、「三萬五萬？」。

當時，她覺得「清者自清」，後來發覺這樣無用。她讓自己冷靜下來，收集證據，截圖ID和言論，去當地公安局報了警，提供證據並做了筆錄，後續也會配合警方調查。

同時，黃老師也向網友提醒，無論發生什麼，都可以用法律武器保護自己。

此事流言源於幾天前一段「微信聊天紀錄」，其中，一名叫「天旺」的網友，向其他群成員炫耀，黃老師「下海」了，自己用3萬元人民幣（約新台幣13萬元）「約」到了黃老師，還附上黃老師的抖音帳號截圖，偷拍的影片。

該訊息被廣泛傳播，引發不小的關注，但也有人提出質疑，認為上述網友所發圖片與黃老師本人不像，並建議其報警。

對此，黃老師所在幼兒園的一名同事28日回應稱，她已經離職了，不再是該校的老師了，「網上傳的這些情況，我會跟領導匯報，看是不是要轉告給她，是不是要報警處理。」