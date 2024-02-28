林右昌稱「中市府賣地」慘翻車　羅廷瑋轟：公然造謠「綠能你不能」

▲羅廷瑋。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對台中市府3月初將標售13、14期重劃區抵費地，內政部27日發函，要求中市府暫緩標售土地，理由是避免造成不動產行情飛漲。對此，國民黨立委羅廷瑋表示，內政部地政司發出的新聞稿，上面充滿錯誤資訊，坪數灌水7倍、價格暴漲3倍，官方身分公然造謠，欺負台中。

台中市府近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區抵費地，林右昌昨上午指此舉恐致房地價上漲，應該暫緩，最好能將土地拿來興建社宅。不過事後發現內政部地政司統計的土地面積與金額有誤，林右昌對此表示歉意。

對此，羅廷瑋提到，內政部長林右昌要求台中市府停售抵費地土地，避免房價上漲，他完全支持，但要抑制房價應該全台適用，全台停售。林右昌昨天要求台中市府停售「抵費地」，批評拍賣土地造成房價攀升，台中賣地就大聲嚷嚷造成房價上漲，但綠營執政的縣市狂賣、特賣、跳樓大拍賣，也不見林右昌出面阻止。

羅廷瑋強調，如果政府拍賣土地會造成房價上漲，那他全力支持，讓房價凍漲，但綠營執政的中央、地方政府統統不准賣，一體適用全國各級政府，沒有道理「綠能你不能」更荒謬的是內政部地政司發出的新聞稿，上面充滿錯誤資訊，坪數灌水7倍、價格暴漲3倍，官方身分公然造謠，欺負台中。

羅廷瑋表示，造謠的林右昌早上才公開受訪罵人，下午就道歉，草草結案，數字灌水造假，抹黑台中。執政黨作為賣地大戶，竟然說得出口停售，他當然支持挺到底，今天開始他就盯著中央、綠營執政縣市不准賣地。「執政黨雙重標準、欺負台中，小羅一定監督到底」。