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多男大吼湧上來！新娘遭「當眾推倒在地」　村民：表示早生貴子

▲福建漳州一村莊多名男子推新娘鬧元宵。（圖／翻攝自上游新聞）

▲福建漳州一村莊多名男子推新娘鬧元宵。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建漳州24日瘋傳一段穿新娘裝的女子被眾男子推倒的影片，引發爭議。影片中，多人聚集在一處平地，穿上新娘裝的女子剛進入人群，多名男子便大吼著湧上來。因為多人向前擠壓推動，即便有人維護，女子也被推倒在地。在隨行人員表示不要再推後，仍有人試圖上前。影片發布者稱，這是老家的習俗。

據《上游新聞》報導，多人指出，影片發生在福建漳州雲霄縣東廈鎮浯田村。不少網友質疑，男人擠女人，這種習俗算陋習……，真的沒必要。有人認為，習俗要過，但也要文明。

26日，浯田村一名村民稱，自己當天也參與了推新娘的活動，這是村裡的習俗，「只有我們村莊才有，我活了30多年，每年正月十五都有，村裡一些比較有聲望、財力的人會輪流組織這些活動。當天，去年結婚的新娘要穿著新娘服去廟裡拜祖先，拜祖宗前後，經過大門的時候，村裡的男子都會來推一下新娘，結婚的沒結婚的都來湊熱鬧推新娘，老祖宗留下的習俗，要推來推去的。」

他表示，當天，有多位新人過來拜祭，前面幾位新人過來時被推得挺厲害的，影片裡被推倒的新人沒事，大家推也有一個度，自己也是稍微推了一下，「以前會比較有惡意，有姑娘躲不過，會被推好幾波，還會哭。現在比較文明有序，推倒了再站起來，就不會再推了，也有工作人員現場維護秩序。」

隨後，浯田村村委會工作人員表示，村裡的確有這一習俗，大家在元宵節當天的活動中會推前一年結婚前來拜祖先的新娘，這是以前遺留下來的，一直以來都是這樣，為村民自發組織，也是自發參與，「參與的男性這樣鬧一下，推一下新娘，表示能早生貴子，多子多福，有好的運氣，新人的家人也會陪伴在旁，如果新人不願意，家人會阻擋，其他人知道後也不會強迫參與活動，一般而言沒什麼問題，而且有工作人員和派出所的人員在旁引導秩序。相比以前，現在更文明了。」據悉，村委會在活動前，也會進行安全方面的提醒。

東廈鎮政府工作人員回應稱，浯田村確有這項活動，一年一次，新人往往會參與活動。活動中，也會特別注意安全，後續將加強與村裡的溝通，並倡導更文明進行各類民俗活動。

對此事，漳州市雲霄縣民政局社會事務股工作人員回覆稱，他們一直倡導安全過好民俗活動，當地開展各類民俗活動也是將安全放在首位。雲霄縣文化體育和旅遊局文化文物股相關工作人員也回覆稱，當地有許多不同的民俗活動，對於民間自發組織的一些民俗活動，文化部門也會要求做好安全舉措，同時，倡導更文明地舉辦民俗活動。

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