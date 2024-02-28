王鴻薇質疑民主基金會成綠營小金庫　民進黨：國民黨今年起領更多

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民主基金會是我國重要外交單位，不過國民黨立委王鴻薇今（28）質疑，已經快3月董事會卻都還沒開，且該基金會預算不用接受審查，成了民進黨的小金庫。對此，民進黨回應，民主基金會的所有補助，皆於法有據，遵循公正公開的申請機制，其中政黨補助方面，各政黨皆可主動申請補助，額度按國會政黨席次比例，沒有獨厚特定政黨的問題。

民進黨表示，王鴻薇在不了解情況下就恣意指控，繼國民黨前立委陳以信之後，國民黨持續針對民主基金會的政黨補助發表謬論，不但抹殺民主基金會基層同仁的努力，更是凸顯自身的無知。

民進黨表示，民主基金會可供各政黨申請之補助額度每年共約3000萬，依照國會政黨席次比例分配；民進黨在2020年至2024年是國會最大黨，每年可申請額度為1600萬；2024年選舉過後，接下來4年民進黨可申請額度，下降至每年約1300萬，且國民黨今年已成為國會最大黨，今年可申請的額度將比民進黨高。

民進黨詢問，試問王鴻薇委員，國民黨每年皆獲得民主基金會經費補助，難道也是「浮濫申請大量公帑」、或「自肥」？請國民黨在指責別人時，切勿自打嘴巴。

民進黨表示，民主基金會向來有審查機制，針對政黨的提案有審查權，民進黨皆依規提出企劃，也會依照民主基金會建議修正，「至於國民黨每年補助款用到哪裡，王鴻薇委員是否也該費心了解？」

民進黨表示，如果國民黨真的關心台灣民主的發展，也可以鼓勵各民間團體申請民主基金會的補助，不需要污名化民主基金會；民主基金會長期以來，針對國際政黨外交、國會外交、國內外民主人權議題相關交流活動進行補助，絕無因不同黨籍有所偏袒和差別待遇。

民進黨指出，根據「台灣民主基金會捐助暨組織章程」第6條規定，補助範圍除國會外交及國際民主交流外，也包括：「推展有關民主與人權之活動」、「推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動」，以及「其他有助於增進國際民主發展及提升台灣民主素質相關事項」等，皆可由各政黨及民間團體申請。