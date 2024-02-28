沒卡韓國瑜！　民主基金會3點聲明：正在協調董事會時間

▲民主基金會董事長將依往例由立法院長韓國瑜出任。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前立委陳以信及立委王鴻薇接連質疑台灣民主基金會改組，對此，民主基金會今（28）發布聲明表示，依照其章程，董事職務將由立法院長韓國瑜遞補，且董事長出缺後3個月內必須重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。

民主基金會今天發布3點聲明表示，第一，依據「財團法人臺灣民主基金會捐助暨組織章程」第八條及第十條規定，該會董事長游錫堃已於交接立法院長職務後，卸任該會當然董事及董事長職務，董事職務並由韓國瑜遞補，董事長職務則由副董事長、外交部長吳釗燮代理，依據該會章程規定，董事長出缺後3個月內必須重新改選董事長，目前正在協調召開董事會時間。

民主基金會表示，第二，該會政黨補助皆依照「財團法人臺灣民主基金會捐助暨組織章程」及「財團法人臺灣民主基金會政黨補助計畫作業要點」相關規定辦理，並依據立法院各政黨席次比例分配各政黨補助金額。

民主基金會說明，第三，該會國內補助案件，任何國內學術機構及非政府組織，只要具備合法登記及立案的資格，皆可向該會提出申請。

對於提交的國內補助申請案，民主基金會表示，該會皆依「財團法人臺灣民主基金會補助計畫作業要點」等規定辦理審查及補助事宜；有關仰山文教基金會依相關規定申請補助乙事，該會游錫堃董事長當時既非該基金會董事，更不是該基金會董事長；至於牽手基金會曾於2023年提出補助申請乙事，該案早經撤案並未執行。

此外，外交部發言人劉永健應詢說明，吳釗燮23日已拜會韓國瑜，就台灣民主基進會董事長改選交換意見。