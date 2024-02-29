229「4年過一次生日」　名醫揭超棒原因：不生嗎？

▲229壽星生日快樂！（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

今年為4年一次的「閏年」，今天也是4年一次的2月29日，這天出生的人每隔4年才能過一次生日，也被網友封為「最慘壽星」。但婦產科名醫蘇怡寧則認為，229這麼棒的日子不生？

蘇怡寧在臉書說，他不懂為什麼所有的媽媽都不喜歡寶寶229出生，雖然4年才過一次生日，但只要知道的，沒有人會忘記你的生日啊，這麼棒的日子不生？

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對此，許多網友留言，「每年生日小孩們最期待的就是吃生日蛋糕，4年收一次生日禮物，可憐的孩子」、「然後被忘了一次生日，就是8年過去…（感傷）」、「蛋糕4年買一次⋯覺得229真的很棒」、「其實最容易被遺忘的生日是01/01，因為大家都去跨年了。」

而229為何4年才一次？中央氣象署說明，我國古代所行的曆法農曆，月份是配合月象圓缺，12個陰曆月加總約354日，而氣候周而復始的1個回歸年卻有365.2422日，兩者相差11日左右；因此若只使用純陰曆12個月份為1年，則16年後農曆正月初一將會落後陽曆約176天，那時就會在夏天過春節。

▼229壽星4年過一次生日。（示意圖／CFP）



為了使農曆的春夏秋冬較為配合陽曆的四時節氣，氣象署提到，老祖先們便在農曆適當的時間增加一個月，來解決農曆年較短的問題，而這增加的月份就稱之為「閏月」。

至於陽曆閏年的由來，氣象署表示，農曆用閏月機制來調整日期與氣象的對位，陽曆亦有相類似的機制，就是所謂的「閏年」；人們通常認知的一年是365天，也就是太陽視行從春分點，到下一次春分點的「回歸年」，其長度則是365.2422日，因此以日記年，每過一年就會比回歸年的時間短少約0.25天，約少6小時。

氣象署說，長此以往，每4年視行太陽就會落後春分點位置大約1天的時間，為了彌補這個差值，使日期和節氣較為對位，陽曆曆法中規定每4年就有1年的2月必須多1天，該年會有2月29日，而人們把2月有29天的這一年稱為「閏年」。

至於閏年計算，氣象署指出，1個回歸年約365.2422天，若一直以每4年加閏1日的方法記年，多年以後就會發現太陽回歸春分點的日期，會越來越提早；所以為了更準確的記錄時日，天文學家制定陽曆閏年規則，以西曆年份為數，此數為4000倍數不閏，400倍數閏，100倍數不閏，4年倍數閏。

舉例來說，閏年的倍數，4的倍數年譬如有西元2000年、2012年、2020年、2024年，可被4整除；400的倍數年譬如西元1600年、2000年、2400年等，可被400整除。

若不是閏年的倍數，100的倍數年譬如西元1800年、1900年、2100年，不可被400整除，以及4000的倍數年譬如西元4000、8000年等。