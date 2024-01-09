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5分鐘就出來！他怕丟臉「軟掉才抽離」　結果慘了：會懷孕嗎

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲蘇怡寧安慰當事人，「5分鐘可以了，不要太自責。」（示意圖／記者黃克翔攝／圖中人物和新聞無關）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男子著急私訊婦產科名醫蘇怡寧提到，自己嘿咻5分鐘就出來，為了不想丟臉，等軟掉才拿出來，卻發現保險套留在女方體內，想問會不會懷孕？

蘇怡寧在臉書分享當事人的私訊，以下為雙方對話：

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男子：醫生，我想請問一下，今天我在跟我伴侶做性行為時，我不知道為什麼我的生殖器在今天不給力，5分鐘就出來了，我為了不想丟臉，所以一直插在裡面，然後過一段時間它軟掉了，我才拔出來。拔出來發現，保險套留在我的另一半生殖器裡面，我印象中剩半個圈圈在外面，然後她的生殖器有白白的，我在想是不是我的精液，還是說是女性分泌出來的液體？我很怕她懷孕，請醫生解答，謝謝。

蘇怡寧：都發生了，怕有用嗎？

男子：想問一下會懷孕嗎？

蘇怡寧：過馬路就有可能出車禍。

男子：謝謝。

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

蘇怡寧發文寫道，馬有失蹄，Curry也有投不進的時候，「同學，5分鐘可以了，面子不重要，安全性行為最重要，用想的沒有用，這時候還有事後避孕藥這道防線，還來得及，加油。」

蘇怡寧說，何謂「射精過早」？國際性醫學學會專家界定受到刺激約1分鐘內射精；《國際疾病與相關健康問題統計分類》第10版，則將其界定為在開始性交後的15秒內射精，「5分鐘可以了，不要太自責。」

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