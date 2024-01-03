孕婦「9周胎兒有靈魂了」？醫：妳生後卡到嬰，靈魂就不是自己的

▲蘇怡寧常幫孕媽咪們解惑。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

有孕婦詢問婦產科名醫蘇怡寧，懷胎9周的寶寶是不是已經有靈魂了？對此，皮膚科醫師林昀萱神回，「小孩出生後妳卡到嬰，靈魂就不是自己的了」，獲得上百名網友按讚。

蘇怡寧在臉書分享當事人的私訊，以下為雙方對話：

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孕婦：醫師您好，有一題真的很想問問，我跟老公討論好久都沒有結論。目前胎兒9周也確認心跳正常，知道這個時期已經開始發展各種重要器官，請問這個時期的寶寶是不是已經有靈魂了？還是需要等到確認性別後，或生產後才有呢？再麻煩分享您的見解，謝謝！

蘇怡寧：妳有確認妳有靈魂了嗎？

孕婦：有。

蘇怡寧：請問妳如何確認的啊？

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



蘇怡寧發文寫道，2024大家新年快樂，新年第一發本來想發廢文的，但想想算了，還是認真討論一下生命的意義好了，祝福大家都能做一個有靈魂的人。

對此，許多網友笑說，「這超好笑，哈哈哈哈哈，直接當廟在問」、「廟公日常」、「自從有了孩子之後，每天活在被孩子哭鬧荼毒的地獄裡，三魂七魄早就跑光光=沒靈魂。」

林昀萱也在蘇怡寧發文底下神回，「小孩出生後妳卡到嬰，靈魂就不是自己的了」，獲得上百名網友按讚直呼超中肯。