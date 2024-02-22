名醫清晨衝產房接生！寶寶出來了　護理師突道歉「我會被罵死」

▲蘇怡寧衝產房接生，後來才發現接生到學長的孕婦。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧分享，曾清晨急忙衝去醫院接生，沒想到寶寶出來了，才知道接生錯人。護理師當場道歉，「拜託你去跟X醫師說一下啦，我不敢說，我會被罵死。」

蘇怡寧21日在臉書說，事發於15年前左右，有一天清晨大概5點多，突然接到產房電話，「蘇醫師、蘇醫師，有一個你的case要生了，衝很快，你趕快過來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧表示，那時候沒想太多，反正是日常什麼也沒問，想說就趕快，反射動作套上衣服，下樓開車直接衝去產房，結果很順就一般生產，「我也沒有覺得很奇怪」，他在半夢半醒之間默默把傷口縫好。

蘇怡寧回憶，當下準備收工回家，梳洗一下再繼續來上班，結果生完之後，「護理師把我拉到一邊小聲跟我說，『蘇醫師對不起，我們剛剛發現叫錯人了，那個媽咪不是你的產婦，是X醫師的…』。」

▼蘇怡寧幫學長接生小孩。（示意圖／記者姜國輝攝）



蘇怡寧提到，「什麼，大家都知道我這個學長病人不多，但是毛很多，不要問是誰，我不會說的。」護理師當下求情，「拜託你去跟X醫師說一下啦，我不敢說，我會被罵死。」

「救人一命勝造七級浮屠」，蘇怡寧表示，所以他只好硬著頭皮打電話給學長，跟他道歉，「你有一個媽咪不小心被我生掉了，我真的很抱歉。」他直呼，這是一個產科醫生被白嫖，還要跟人說對不起的故事，算了，人生就這樣。

有人好奇詢問，比較想知道學長有生氣或發飆嗎？蘇怡寧回應，「還好，就臉很臭而已，但他心裡怎麼想的，我就不知道了。」還有人留言，「這樣錢算誰的？我只在乎錢」；蘇回應，「你敢跟學長搶錢嗎」？

許多網友笑說，「沒關係，沒給錢不算嫖」、「護理師真的不是請吃飯就可以解決欸」、「酒店誤搶檯的蘇媽媽，是領班的錯。」