啪啪後急問「這件事」！婦科名醫笑了：你的精子沒那麼厲害

▲網友詢問，吃褪黑激素後%%，精子是否會影響腹中胎兒。（示意圖／Pixabay）

文／鏡週刊

婦產科名醫蘇怡寧除了常在臉書上衛教，也時常解決民間的「疑難雜症」。今（26）日他分享收到一名網友私訊，看完後讓一向講話直接的他忍不住說「你的精子真的沒那麼厲害！」

一名網友私訊詢問，若在懷孕行房時，男生有吃褪黑激素、吃波絲卡治療禿頭，「裡面的成分是否會透過精子影響到腹中的胎兒？」看完後，蘇怡寧簡潔有力回了一句「沒有這麼厲害」，一解網友內心擔憂。

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蘇怡寧公開截圖，表示「各位同學，你的精子真的沒有這麼厲害，謝謝」。貼文發出後讓一票網友也開了眼界，「到底覺得是怎麼樣可以傳輸過去？到底？」「怕小孩頭髮太多嗎」「我怎麼覺得好好笑，莫名戳中我的笑點」。

貼文也意外釣到奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金回應，「我本來以為她要問：『吃褪黑激素，小孩會比較白嗎？』並不會」，蘇怡寧則回了一個雙手攤開，表達無奈的表情符號。

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