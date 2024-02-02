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男孩用紙板「做出1台Game Boy」！嗨玩超級瑪利歐　經典關卡神還原

▲▼男孩用紙板「做出1台Game Boy」！嗨玩超級瑪利歐　經典關卡神還原。（圖／翻攝Instagram@bigtrueno）

▲男孩用紙板做出遊戲機，還原任天堂經典遊戲「超級瑪利歐」。（圖／翻攝Instagram@bigtrueno）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉一名男童使用厚紙板，親手打造出一台「紙製」遊戲機。他參考了任天堂Game Boy及經典遊戲「超級瑪利歐」（Super Mario），不只是巧妙複製造型，還能夠親手操作、控制角色動作，手繪背景更是還原了經典關卡場景，讓全球網友驚艷不已。

影片中，男孩自豪地在鏡頭前展示如何操作遊戲機。只見他一隻手操控卷軸式背景，另一隻手操控瑪利歐上下跳躍，就連綠色水管、問號磚塊、終點旗桿等經典關卡細節，都是透過手繪而成。

這部影片最早2018年就被發布在Instagram，最近又被分享到X等社群平台，引發全球遊戲迷的震撼與驚奇。許多人大讚男孩的巧手與創意，甚至喊話任天堂贈送這孩子一台「真正的」遊戲機。

網友們紛紛留言，「世界就是需要這種創新思維」、「任天堂最好給這孩子一台真正的Game Boy」、「不僅要有想像力，還需要找到實踐方法的創新力」、「看到這孩子如此有想像力與創造力，靠著手邊有的東西，創造出一個心愛的遊戲機，真是太不可思議了。」

此外，也有不少人認為，男孩非常有天賦，長大後有機會成為遊戲開發者，「任天堂最好僱用這孩子！」

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