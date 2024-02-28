花蓮驚爆國中生「6打1」！金髮少年撂人帶頭開扁　連棍子都打斷

▲鳳林警分局偵查隊隊長表示，6名施暴男生均到案並函送花蓮少年法庭審理。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣27日發生一起少年聚眾鬥毆案件，數名國中生持棍棒毆打一名國中學生，過程被貼上網，花蓮警方發現後通知校方，並把相關人通知到案，全案將依妨害秩序及傷害罪函送少年法庭。

27日臉書社群流傳一段影片，內容為一名少年被一群青少年包圍，然後遭對方一名金髮少年、及一名拿棍棒的國中生痛毆，被害人毫無還手之力，只能用雙手緊抱頭部防護。

花蓮鳳林分局光復分駐所27日17時許網路巡邏發現臉書社團「黑色豪門企業」出現轄區學生毆打影片，立即鎖定涉案動手及入鏡人員，並聯絡該校生教組長及教官。

據了解，張姓和吳姓少年，覺得自己女友和古姓少年過從甚密致心生不滿，會同其他4名少年，總共6人聯合一起毆打古姓少年，甚至將棍棒打斷。警方於案發兩小時內通知在場涉案人員到案說明釐清案情。

警方調查，雙方因男女感情糾紛，談判理論致發生鬥毆，觸法少年均無涉黑及幫派背景，並將涉案觸法少年依妨害秩序及傷害罪函送花蓮地方法院少年法庭審理。

縣府教育處指出，事件發生以後全數帶至警局製作筆錄，受害人已完成驗傷及就醫。將啟動校園霸凌事件處理小組，進行調查及釐清；教育處非常重視此事件，除督導學校儘速完成調查及報告，並且對兩造學生進行相關輔導措施，期盼還給校園一個安全的學習環境。

