士林夜市氣球攤遭狠砸！警火速逮竹聯幫6人...主嫌曝動手原因

記者黃宥寧／台北報導

北市士林夜市經營射氣球攤位，突遭數名男子持棍棒兇狠砸攤，警方獲報後展開調查。據了解李姓被害人與有靜安會背景的尹嫌是同住松山區鄰居，雙方長期疑因停車位起糾紛，李男時常被揍，甚至跑到尹男家開的宮廟鬧事，尹報復帶小弟到攤販怒砸。士林警分局昨（5日）持拘票將6人帶回，全案依恐嚇等罪移送士林地檢署。

▲士林夜市日前某氣球攤位遭數名男子持棍棒亂砸，警方火速逮人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，被害李男與20多歲尹嫌去年11月間因停車位糾紛，李多次遭毆打，並提恐嚇告訴，雙方素有嫌隙，尹嫌更新生怨懟，加上李也曾跑到自己宮廟鬧事，今年2月3日晚間，率小弟赴李開的攤販狠砸一波。

▲靜安會尹嫌帶小弟們到士林夜市砸攤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方獲報後展開調查，發現尹嫌有竹聯幫「靜安會」背景還是宮廟堂主，且小弟也是宮廟八家將、幹部，滋事後還將現場錄下po上社群軟體炫耀，隨後則由小弟開車接應及搭計程車逃離，行逕囂張目無法紀。

士林分局與松山分局共組專案小組擴大偵辦，本月5日兵分多路持拘票查緝6名涉案人，並查扣棍棒等證物，警詢後依聚眾鬥毆、恐嚇、毀損等罪移送士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，值此「113年加強重要節日安全維護工作專案」期間，不容黑幫作亂，任何滋事違法行為，定依法究辦，賡續執行各式掃蕩勤務打擊暴力犯罪，維護社會治安，近期已連日針對本轄士林夜市周邊加強警力勤務佈署，以保障市民朋友及遊客安全，另針對黑幫出入據點、圍事場所，實施威力掃蕩臨檢，強力打擊街頭暴力犯罪，讓民眾過好年。