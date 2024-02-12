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騎士疑喝醉路上蛇行！網酸「醉得有品」：會等紅燈、打方向燈

▲有網友在臉書社群爆PＯ文指出，有騎士晚上在台南市仁德區太子路疑喝得太醉，整路不斷蛇行，但仍記得等紅燈以及打方向燈右轉。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

▲有網友在臉書社群PO文指出，騎士晚上在台南市仁德區太子路疑喝得太醉，整路不斷蛇行，但仍記得等紅燈以及打方向燈右轉。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

記者林東良／台南報導

有網友在臉書社群爆PＯ文指出，騎士晚上在台南市仁德區太子路疑喝得太醉，整路不斷蛇行，但仍記得等紅燈以及打方向燈右轉，網友痛批「喝得那麼醉就不應該上路啊！危害別人」，歸仁分局警方表示未接獲報案或檢舉，警方將加強取締危駕等行為。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段影片，地點位於台南市仁德區太子路上，1名騎士騎著機車在車道上蛇行，但見到紅燈時會煞車停等紅燈，綠燈時才起步行駛，但突然一個重心不穩，整個人車就往快車道衝過去，又立刻將機車拉回，差點與小客車發生碰撞釀成車禍。最後，這名騎士便打著右轉燈，搖搖晃晃轉進巷子裡，網友轟：「喝得那麼醉就不應該上路啊！危害別人」。

▲台南市歸仁分局副分局長徐百瑄指出，有關網路流傳一則在台南市仁德區太子路段疑似機車騎士酒駕整路蛇行案，查分局未接獲報案及檢舉。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市歸仁分局副分局長徐百瑄指出，有關網路流傳一則在台南市仁德區太子路段疑似機車騎士酒駕整路蛇行案，分局未接獲報案及檢舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示：「還不算太醉，我看過一路蛇行呼快呼慢的」、「為他好就直接報警了」、「喝醉應該連方向燈是三毀都不知道了吧，這個還知道要打，我笑了」、「報警抓阿」、「報警讓牠大失血吧！」、「恐怖喔！遠離危險駕駛」、「很安全啊，也有跟上車流」…。網友們大多都認為當下該報警，為了騎士及他人安全都好。

台南市歸仁分局副分局長徐百瑄指出，有關網路流傳一則在台南市仁德區太子路段疑似機車騎士酒駕整路蛇行案，分局未接獲報案及檢舉。審視該影片駕駛行為，有駛出路面邊線、變換車道未依規定使用方向燈及驟然變換車道等違規行為，易發生交通事故。

歸仁分局呼籲，切勿酒後駕車上路，且應符合交通安全相關規定，歸仁分局亦將派員加強本轄太子路段各項交通違規之取締，以確保用路人之安全。

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