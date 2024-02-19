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藝群醫美集團第15家診所　藝群桃園診所開幕完成6都完美布局

▲藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大眾運輸系統提供連鎖店業者完美的交通動線，可以沿著鐵路、捷運、高鐵等軌道開設連鎖店，發展「軌道經濟學」，藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。

▲藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團董事長王正坤醫師指出，目前藝群醫美集團15家藝群醫美診所分布在台北市4家，新北市2家，桃園市1家，台中市2家，台南市4家，高雄市2家，分院已經涵蓋6都直轄市。

王正坤醫師說，桃園火車站已經成為連結北部、中部及桃園國際機場的重要樞紐，為企業發展提供了無限的機會。藝群醫美集團有6家藝群醫美診所座落在「台鐵車站」附近，計有「台北火車站、板橋火車站、桃園火車站、台中五權車站、高雄新左營車站、高雄科工館車站」，其餘的分院也都位於捷運站與高鐵站附近，未來將持續拓展台鐵鐵道、高鐵、捷運等軌道經濟學的醫美版圖。

▲藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

桃園的患者過去20年來都到台北或台南給王正坤院長看診，一直要求藝群集團要到桃園開設分院，因此藝群集團開始進行桃園展店，滿足桃園患者的願望。看到桃園診所開幕，其他縣市的患者應該會開始到藝群集團的Facebook臉書留言，吵著院長去他們的家鄉開設診所。這次藝群桃園診所開幕，數百位桃園在地患者蜂擁而至，排隊的患者佔滿整棟大樓的樓梯間，看診時間一到，員工打開大門，大門瞬間被擠爆，排隊的患者塞滿大門、櫃台與大廳，非常熱鬧。

選擇連鎖店的位址，可以試圖結合「軌道經濟」與「百貨商場」，達到相輔相成的效果。藝群醫美集團鎖定熱門商圈設立據點，在桃園火車站新光三越百貨公司對面開設「藝群桃園診所」，在台南新光三越百貨附近開設藝群西門診所，在台北車站新光三越附近開設藝群台北診所，在台北SOGO百貨公司附近開設藝群忠孝診所，就是緊密與百貨商圈結合。

▲藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，百貨公司商圈的優勢包含交通便利、較高的客流量、目標客群眾多。桃園火車站的新光三越百貨公司位於繁忙的商業區，交通便利，整個桃園市與新北市的民眾都可以搭乘火車、捷運或公車輕易到達桃園火車站的藝群桃園診所，這一戰略性選址將使診所能夠更好地服務桃園地區的居民和遊客。患者在排隊等待醫美療程之餘，也可以到對面的百貨公司購物逛街。百貨公司擁有較高的客流量，可以增加診所的曝光度。百貨公司的目標客戶群通常是有一定購買力且重視外貌和形象的人，這與醫美診所的目標客戶群相符。

▲藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師現任藝群醫學美容集團董事長與台灣美容醫療促進協會理事長，也是皮膚科專科醫師與企管博士，是長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA企管碩士班老師、成功大學醫學系老師。藝群醫美集團旗下有15家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，最近一年，常常以每月開設一家診所的速度，進行快速展店。

▲藝群醫學美容集團19日在「桃園火車站」新光三越百貨公司對面開設藝群醫美集團第15家診所「藝群桃園診所」，完成台灣6都直轄市完美布局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經營連鎖企業常常會遇到很多瓶頸，使得展店不順利。但是藝群醫美集團展店速度之快，突破各種瓶頸，讓人稱奇。王正坤醫師表示展店的重要策略是「持續性醫學教育訓練」來培養大量醫師人力，重視醫學專業知識的更新與提升，確保醫師和護理師團隊始終處於行業的領先地位，不斷進行內部醫學教育訓練，每週舉辦醫師讀書會議。這些教育策略不僅有助於提高專業技能，確保患者獲得最優質的醫美服務，還能夠培養眾多的醫師人才，加快集團擴展的速度，因為持續的專業培訓是成功的基石。

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