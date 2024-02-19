北部首例本土麻疹接觸199人！男子吃藏壽司1小時　28員工列冊追蹤

▲男子曾於2/11到藏壽司用餐。（資料照／記者鄺郁庭攝）



記者許力方／綜合報導

疾管署今（19）日公布一名北部30多歲男性，發燒、咳嗽並出現紅疹，急診確診為「麻疹」，研判是今年首例麻疹本土病例，他在可傳染期2月11日下午曾到「 藏壽司（竹北文興店）」，目前掌握接觸者199人。新竹縣府回應，男子用餐時間約1小時，已將28位員工列冊追蹤。

疾管署指出，男子曾於2月12日發燒，次日因發燒未退而至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，2月15日因發燒且出現紅疹，再次至醫院急診後，經通報檢驗確診為麻疹。因個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源尚在調查中。

新竹縣衛生局揭露，男子於可傳染期的2月11日下午2點到3點半，在竹北市藏壽司用餐。提醒曾於該時段出入的民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關暴露史。

衛生局同時對藏壽司2月11日下午1點半到5點半的工作人員，共計28位員工列冊追蹤，進行自主健康監測至2月29日，並針對列冊人員給予衛教。

新竹縣政府衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署提醒，麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。常見症狀有：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3~4天後口腔內出現斑點(柯式斑點)，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，要儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。