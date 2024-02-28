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機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

▲屏東監理站結合潮州駕訓班機車考照試辦千元吃到飽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲6月起機車考照筆試要納入危險感知影片題。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

機車事故頻傳，根據統計，112年機車事故死亡人數為1824人，雖較前一年1889人下降3.4%，不過仍占整體交通死亡人數6成。為持續降低機車事故死亡，交通部公路局規劃6月起機車考照筆試加考危險感知，題庫增100題，筆試中將有5題為危險感知影音圖，將正式納入計分，6月上路。

112年1月12月交通事故統計昨(28日)出爐，去年整年度機車事故件數有41萬9043件，其中30日死亡人數為1824人，占整體交通事故30日死亡人數3023人的6成，不過相較111年度機車事故38萬9145件、死亡1889人，去年機車事故和死亡人數都出現下滑趨勢。

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為持續降低機車事故死亡，公路局規劃6月起機車筆試將出現變革，筆試會正式納入危險感知影音題計分，強化安全防禦駕駛，題庫也將增加100題危險感知影音題。

公路局表示，過往預約機車考照前，要先經過危險感知平台，檢測危險認知影片題目，可從影片中看出實際道路危險點，但不納入計分，看過影片和檢測後，就可預約考照；6月起，危險感知影片也將納入筆試考試。

公路局說明，機車考照筆試有50題是非和選擇題，其中有10題情境題，未來將改成5題情境題、5題危險感知題，分數都是一題2分，會從100題危險感知題題庫中隨機選出5題筆試，其他交通法規題型比重維持40題，筆試85分及格。


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