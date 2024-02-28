大車載淤泥「一路狂洩」！害71歲送報員重摔送醫　駕駛到案慘了

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

一名56歲葉姓男子今(28)日早上駕駛聯結車，從桃園載運淤泥至苗栗時，因未嚴密覆蓋，導致淤泥在苗栗地區多處路面滲出，至少2名騎士經過時不慎打滑摔車，警方獲報後立即請清潔隊、消防隊人員到場協助清理，後續將依法開罰3千以上、1萬8千元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。

▲苗栗聯結車內的淤泥流出，覆蓋路面導致騎士摔車。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗警分局銅鑼分駐所今早6時40分獲報，位於台13線與苗83線、苗83線與雙峰路、縣道119與雙峰路，以及民有路東九企業旁等4處路口有淤泥滲漏路面情事，導致1名71歲胡姓騎士一早6點送報紙時不慎打滑摔車，身體多處擦挫傷送醫，所幸並無生命危險，還有另名騎士也受到影響摔車，但因無傷未送醫。

警方獲報後立即派遣員警前往查處管制交通並通報縣府環保局、銅鑼鄉公所清潔隊及消防隊等到場協助清理，並在上午9時30分清理完畢，經調閱路口監視器發現，1輛聯結車因未嚴密覆蓋，導致大片淤泥從車內流出，駕駛卻不知情，因此在查明車號後通知56歲葉姓駕駛到案說明，他自承從桃園載運泥土出發，僅說自己走錯路。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款製單舉發「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，處葉男3千以上、1萬8千元以下罰鍰，也因淤泥導致騎士摔車受傷，將吊扣駕照1年，另依公共危險移送法辦並由縣政府環保局裁處。

苗栗警分局呼籲駕駛人載運貨物務必嚴密覆蓋，避免物品滲漏或脫（掉）落影響行車安全。