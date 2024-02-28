幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

▲海巡人員海上執法風險極高。（資料照／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

一艘中國的三無船隻，近日進入金門海域，遭海巡驅離，釀成翻覆船並有2人不幸身亡。事實上，平時我方海巡人員執法，都具高度風險，處理本案官員表示，過去中國船為抗拒登檢，各種手段都有，像是鋼筋削尖架在船邊，丟執瓦斯桶、石頭、棍棒等，而我方特勤有發生過落海、夾傷等情形，甚至因海象不好，臨檢時只有一人成功登上對方船，結果被中國船帶走。

本次案件中，大陸的三無船隻有被發現凹痕，因此被質疑我方海巡執法過當。不過，處理本案官員表示，我方人員要登檢的執法過程中，船隻難免會有碰撞，但如果是蓄意的撞擊，該船隻不可能這麼完整，不可能只有凹痕。

該官員指出，在調查過程中，對方船隻為了逃避登檢，操船出現「高速向右轉彎」狀況。他強調，如果是專業的船員是不可能會這樣做的，因為在海上急轉彎是相當危險的舉動。

事實上，我方海巡登檢任務本身，就是相當危險的任務。官員表示，海上我方船在動，對方船在動，海也在動，船跟船之間是沒有煞車的，船只有空擋跟前進後退，船煞車打空擋之後，船還是會繼續往前衝，在陸地上的觀點會認為，可以閃得開，但其實在海上就是閃不開。

「船是會浮上、浮下的！」官員表示，過去有海巡同仁要跳到對方船上，不慎手被夾傷，而且對方抗拒登檢，什麼手段都用過，有把鋼筋、鋼管削尖架設在船邊，甚至用人肉阻擋，丟瓦斯桶、石頭、棍棒的都有過，常常有受傷狀況。

官員表示，之前有特勤同仁在登檢的過程中落海。他解釋，因為在海上會有浪高差的問題，我方人員登船時，原本預判高度差僅有一公尺，但實際上就是會差到二至三公尺不等，「隨時處於不穩定的狀況」。

該官員說，客觀事實上，海巡同仁要登檢，一定是一個個上去，但過去有發生過，一個人成功登上對方船後，突然因為海象不好，下一個人無法登船，變成只有我方一個人在對方的船上，而對方船又往他們（中國方向）方向開去，這些都是真實發生過的案例。

▲海巡人員海上執法風險極高。（資料照／記者郭世賢攝）