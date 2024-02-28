與228受難家屬見面致意！蔣萬安昨出席音樂會　分享2句最動容歌詞

▲蔣萬安27日晚間出席二二八事件紀念音樂會。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

今為228和平紀念日，身為「蔣家後代」的台北市長蔣萬安下午將出席追思會，再度引發外界關注，也有民間團體預告要到場抗議。蔣萬安27日晚間出席二二八事件紀念音樂會，為受難者後人共同參與演出，蔣萬安也分享最動容的歌詞，並表示自己與家屬見面致意，「面對歷史傷痛，表達誠摯的心意。」

蔣萬安28日於臉書發文表示，二二八事件紀念音樂會於27日晚上邀集受難者後人共同參與演出，這是睽違了20年之後，家屬後人首次在舞台上重聚，擔綱表演的二二八音樂會，「我全程都在，用心感受音樂傳達的意念，也在表演前與中場休息時間，向規劃音樂會的黃秀婉老師，以及參與演出的受難者家屬會談、致意。」

蔣萬安提及，自己很高興能在會前，與2023年見過面的受難者家屬徐光再聚首，也很榮幸見到蒲添生的後人蒲浩志、蒲浩然、蒲秀惠，王添灯的後人黃昱仁、黃嘉正、張四維等。

而蔣萬安也寫下對於演出最為深刻的片段，包括下半場的「二二八民主頌」以「曉行、先聲、流殤、家徽、傳炬」5個合唱交響樂章昇華傷痛，其中「曉行」源於228事件處理委員會發言人王添灯的同名詩作，在70年後由王老師的後人何欣怡納入這首民主頌的作詞。

蔣萬安也向外界分享，最令自己動容的幾句歌詞「嚴肅地正視歷史，認真地面對生活」、「思念是永無止境的眷戀，祈福是從今爾後的承諾」。蔣萬安說，指揮家廖嘉弘告訴他「音樂可以表達一切，音樂大於一切」，讓他很受觸動，「今晚在音樂之中，我與家屬見面致意，面對歷史傷痛，表達誠摯的心意。」

最後，蔣萬安認為，歷史的錯誤不容重蹈，會持續努力深化人權教育、捍衛民主價值，實現二二八紀念碑文所雋刻著的「天佑寶島，萬古長青」。