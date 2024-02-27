陽明交大學生228辦啦啦隊遊行挨轟　校長兩度致歉改時間

▲陽明交大校長林奇宏。（圖／國立陽明大學提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

陽明交大預定28日舉辦睽違5年的梅竹賽校外遊行，然而因時間點與228相同遭轟。對此，校長林奇宏認為，228對學生來說只是一個時間點，現在卻成為了台灣的圖騰禁忌，此番言論再次炎上。事後，校長兩度致歉，啦啦隊也更改遊行時間為3月1日。

陽明交通大學啦啦隊火力班日前在臉書粉專發文表示，睽違5年的梅竹賽校外遊行將於28日重新啟動，「快來加入我們！！！一起壯大梅竹賽聲勢，替梅竹賽預熱！讓梅竹賽被更多人知道！歡迎用各種方式來加入我們的遊行隊伍哦」，「讓我們一同歡呼，一同奔馳，一同留下難忘回憶！別再猶豫了！準備好你的熱情」。

然而，因時間點與228相同，被部分網友痛批沒有顧及228受難者家屬的感受。

陽明交大校長林奇宏23日向《自由時報》表示，228對學生來說只是一個時間點，不必然要悲情面對228，且228已成為台灣的圖騰禁忌，更是某些政治人物的政治利益提款機。此番言論再次讓事件炎上，許多粉專、網友紛紛發文痛批，

基進黨吳欣岱認為，「既然認為228是政治提款機，提得出支持度，那為什麼不各個黨派都來提款、都來關心呢？說真的，校長身為表率，如此發言，背後帶著濃濃的政治立場，已然喪失教育應有的溫暖及人性，讓人失望。」

▲陽明交啦啦隊更改遊行的時間。（圖／翻攝交大火力班）



事後，林奇宏於26日道歉表示，學生於2月28日舉辦活動，可能沒注意到細節，加上他的發言讓部分人士感覺被冒犯，他對此致歉。林奇宏又於27日向《中央社》表示，他的言論若有讓人感到不舒服，他感到非常抱歉。

此外，陽明交通大學啦啦隊火力班也於26日晚間發文表示，「原訂於2月28日的梅竹造勢遊行，將改至3月1日舉行！我們會在交大校園內繞行一圈，走過交大的每一個角落，將梅竹賽的熱情傳遞給每一位同學」。

消息曝光後，網友紛紛在PTT留言，「只不過跳個啦啦隊遊行，又不是調侃228」、「229被華麗地跳過了」、「228誰敢笑試試看」、「以前六福村辦228連假優惠，結果被東吳學生會的覺青們出征」、「笑死，228連遊行都不行，太諷刺了吧」、「和王剛蛋炒飯有異曲同工之妙」、「他們沒自覺在侵犯別人權益嗎？太過分了」。