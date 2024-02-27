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社會 社會焦點 保障人權

洪秀柱評陸艇翻覆2死挨告　綠營：建議她去大陸演藝圈直播帶貨

記者劉昌松／台北報導

大陸漁船日前在金門海域發生翻覆2死意外，前國民黨主席洪秀柱在臉書質疑，民進黨利用這次機會要「草螟弄雞公」，「刻意隱埋真相，想要鼓起民怨惡搞抗中操作」，民進黨雙北市女議員27日到台北地檢署，按鈴告發洪秀柱誹謗毀損海巡弟兄名譽，希望洪秀柱去大陸當藝人直播帶貨，不要在台灣配合大陸認知作戰。

▲▼民進黨新北市議員黃淑君(左起)、台北市議員林延鳳，為金門翻船事件告發前國民黨主席洪秀柱誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

▲民進黨新北市議員黃淑君(左起)、台北市議員林延鳳告發前國民黨主席洪秀柱誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

大陸三無漁船(無船名、無船舶證書、無船籍港登記)2月14日越界進入金門海域，海巡署出動艦艇趨前盤查，造成陸船翻覆2死2傷意外，引起兩岸關係緊張，大陸海警也以安檢名義登上金門遊艇，引發美國國務院關注。

洪秀柱21日在個人臉書發文評論，質疑事件一開始狀況不明，直到海巡近日承認是因為碰撞造成該船隻翻覆，與一開始所說其因蛇形逃離自行翻覆完全不同。並直指「綠營政客為了鞏固權位，在內閣即將改組前，在台獨工作者賴清德面前力求表現，屢屢對大陸做出挑釁的舉動。而這些為了保住權位的愚蠢舉措，包含交通部王國材部長取消組團赴陸，以及這次海委會管碧玲下令海巡可自行開火。」

洪秀主批評，「綠營政客要『草螟弄雞公』那是自己不知死活，但卻刻意隱埋真相，想要鼓起民怨惡搞抗中操作，這是將國人拖入死巷一般，想讓全體國人如『蓋頭鰻』一般不知死活的與民進黨陪葬嗎？」

對此，新北市議員黃淑君表示，洪秀柱曾任中國國民黨主席，也曾任國民黨總統候選人，發言具有代表性，但這次的發言，把台灣主權意識、台灣政府形容成「蓋頭鰻」不知死活的樣子，對台灣民主非常傷害，我們拒絕在地配合協力認知作戰不斷的發生。

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