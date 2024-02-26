「金廈一家親」　退將栗正傑打100個包票：大陸絕對不會打金門

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

中國大陸漁船14日非法越界，在我方海巡盤查時意外翻覆致2死，事件持續發酵；曾任列嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑接受香港《中評社》訪問時表示，若兩岸開戰，中國大陸絕不會打金門，因為金廈早已一家親，「怎麼打得下去」？他指出依戰略位置來說，反而會先攻最簡單的東沙，再來是歷史上攻台前必先拿下的澎湖。

栗正傑接受《中評社》訪問時表示，從歷史來說「攻台之前必先攻澎」，而澎湖對於台灣來說很重要，對美國、日本的影響也都非常巨大，因此他個人認為，進攻澎湖可能是中國大陸的最後手段，但東沙島可能會先打，因為「控制東沙就能控制美軍進入南海」，加上東沙只有台灣海巡駐守，島上完全沒有平民，拿下東沙對北京當局而言更沒有壓力，何況中國大陸解放軍075兩棲攻擊艦對上台灣海巡，「拿東沙易如反掌」。

對於金廈海域情緒升溫，退役陸軍少將栗正傑敢打100個包票，金門廈門一家親，中國大陸絕不會對金門有任何武力上的攻擊，現階段的作法只是想達到宣示效果。他更提到金門人在廈門買個1到2間房都很正常。

栗正傑還強調，說這些並非在唱衰台灣，而是以自身專業分析目前的兩岸局勢。