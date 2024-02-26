陸船翻覆案6次談判破裂！家屬要求領回遺體+船隻　檢：不能發回

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

大陸漁船14日非法越界闖入金門海域，遭我方海巡盤查時意外翻覆釀2死。事發逾一周，陸方代表與我海巡署官員3天內於金門進行6次協商談判，但死者家屬要求領回遺體及被扣押船隻，海巡署無法接受，雙方談判破裂，金門地檢署主任檢察官施家榮今（25日）針對死者家屬2點要求回應。

▲金門地檢署主任檢察官施家榮針對死者家屬要求回應。（圖／記者林名揚翻攝）



據了解，昨日下午3時開始談判時，死者家屬代表除要求比照先前遣回2名生還漁民，領回被扣押船隻，進一步要求死者遺體要和漁船一起送回大陸，但海巡署無法接受，雙方談判破裂。

在金門的大陸代表回報陸方，不久後大陸福建海警隨即在官網宣布，組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。海巡署長周美伍昨傍晚離開金門返台，外界推測可能回台請示或另謀對策，等待下次談判的契機。

金門地檢署主任檢查官施家榮表示，針對死者家屬要求領回遺體一事，通常要等確認家屬完全無意見後才可以發回，若家屬有意見，通常是要解剖後才能發回；至於被扣押船隻，因目前為證物，隨時仍有調查甚至鑑識之可能，所以還不能發回。

▲金門漁會理事長今早到漁港關心漁民出海狀況 。（圖／記者林名揚翻攝）



針對大陸海警宣布在金門海域加強執法，金門漁會為顧及漁民出海安全及相關權益，理事長陳水義及漁民代表等人今早前往漁港，關心漁民出海狀況，並呼籲漁民若有海上糾紛及被大陸船舶攔查可立通報海巡或漁電台。