大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

▲桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房於2022年9月間深夜大火，當時消防人員搶救中。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房，2022年9月間深夜發生大火，消防人員從火場救出3男4女，其中一對母子與1名女租客，急救後仍因多重器官衰竭不治身亡，桃園地檢署根據消防局鑑識結果，查出是1樓電動自行車充電時鋰電池引發火災，導致3人慘死，偵結依過失致死罪嫌將彭姓女屋主、羅姓屋主與鄧姓電動自行車女車主起訴。

檢警調查，這場火警發生於2022年99日深夜11時30分許，地點位於中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房，民宅除一樓僅1個房間外，其餘二至五樓都各有2個出租套房，死者分別是48歲的廖姓女子與14歲楊姓兒子，另一名則是3樓48歲蔣姓女子租客，3人被送醫急救後不治，經現場鑑識4輛電動自行車被燒毀，初步研判應該是電動自行車充電不慎引發大火。

▲桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房於2022年9月間深夜大火，竟消員到場搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署指出，根據消防局鑑識結果，起火處位於1樓車庫，起火原因是電動自行車鋰電池起火，導致租客逃生無門分別倒臥3樓陽台與4樓臥室，其餘租客則順利被救出而逃過一劫。

檢警調查，57歲的鄧姓女子為承租客，也是電動自行車車主，43歲的彭姓女子、58歲羅姓男子則為屋主，檢方查出，彭、羅2人對出租套房防火設施負有管理監督之義務，明知建築物應設置陽台或屋頂避難，以防止火災發生時讓住戶得以順利逃生，但卻在陽台擅自加裝鐵窗，導致租客無法逃生，此外，桃園建管處也發現，該民宅違法加蓋屬於違章建築，建管處曾通知所有權人改善，屋主卻不予理會。



而鄧姓租客表示，下班後會將電動自行車插電充電直至翌日上班才會發掉插頭，但因充電時間過長，且充電線電路無法負荷導致短路大火。

▲桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房於2022年9月間深夜大火，當時火場四周大批消防人員搶救，其餘住戶在旁圍觀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢察官根據現場報案民眾證詞及火警鑑定報告，認定火警發生與電動自行車鋰電池爆炸有因果關係，屋主不僅加裝頂樓，又擅自加裝鐵窗導致房客無法逃生，檢方偵結依過失致死罪嫌將屋主彭姓女子、羅姓男子，以及鄧姓女房客起訴。