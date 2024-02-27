誆稱幫超商業者粉刷牆面+防漏工程　惡男拿錢不辦事下場曝

▲王姓男子於2022年11月間向桃園火車站前某超商業者聲稱可施作粉刷牆面與防水工程，業者匯款5萬元後，王男卻以各種理由推遲未施工。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

王姓男子於2022年11月間向桃園火車站前某超商蔡姓業者聲稱可施作牆面粉刷與頂樓防水工程，業者信以為真，在簽妥工程合約書後匯款共計5萬元給王男，還將房屋鎖匙交給王男以方便施工，未料王男拿到錢與鎖匙卻拒不施工，且拒絕返還鎖匙；桃檢偵結依詐欺罪嫌將王男起訴。

檢警調查，38歲的王姓男子明知自己無施作能力，卻於2022年11月16日晚間向位於桃園火車站前某超商蔡姓業者聲稱能施作牆面粉刷、頂樓防水工程，蔡姓業者與王男簽訂工程合約書後，當晚與同年月30日分別匯款3萬、1萬、1萬等工程款匯給王男指定之帳戶，還將房屋鎖匙交給王男以便施工。

未料，王男收到5萬元工程款後，卻遲未施工，蔡姓業者急著要開業，屢次以簡訊催告王男盡快施工，王卻以各種理由推託，且拒絕返回房屋鎖匙，蔡姓業者憤而報警提告。

桃檢複訊時，王男坦承有與業者簽訂工作合約，但僅做完部分工程，因其他工地工程繁忙抽不出時間施工；蔡姓超商業者則指稱王男收到3萬元工程款後，隨即要求再匯款2萬元以利施工，但收款後卻以各種理由推託，且現場照片均未依約施工，請求返回鎖匙卻置之不理。檢方根據被害業者提供匯款單、工程合約與現場照片等資料佐證，偵結依詐欺取財罪嫌將王男起訴。