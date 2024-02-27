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大陸 大陸焦點 特派現場

中國新冠疫苗疑致「白血病」等後遺症　受害者擬兩會赴京上書

▲中國科興疫苗。（圖／CFP）

▲中國科興疫苗。（圖／CFP）

文／中央社

中國約莫數以千計民眾接種中國製針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫苗後浮現後遺症，包括罹患白血病等。他們計劃派代表於下月中國全國兩會期間遞交請願書，要求政府設立賠償機制。

美國之音（VOA）今天報導，一群接種疫苗疑似出現後遺症的病患及家屬，2022年12月到北京中國國家衛健委示威，多人被羈押、控告。

為重申訴求，他們計劃在今年北京召開兩會期間到現場遞交「倡議書」，呼籲建立疫苗傷害保障救助機制，並打算附上疑似因疫苗致病、致殘者的名單。

報導披露「倡議書」的內容指出，接種疫苗後，中國近3000人罹患白血病，更多罹患第一型糖尿病。

他們根據「中國疫苗管理法」的規定，主張實施接種過程中或實施接種後出現受接種者死亡、嚴重殘疾、器官組織損傷等損害，屬於預防接種異常反應或不能排除的，應給予補償。

「倡議書」另要求政府設立專案救濟基金，以預防接種異常反應的前期醫治，包括治療期間的住宿費、生活費、誤工費等全額補償。

參與發起「倡議書」的北京市民錢大龍說，他2021年接種科興疫苗，當年10月他接種第3劑疫苗後約一週，身體突然癱瘓。最嚴重的時候，右半邊身體完全動不了。雖然經過調養身體逐步康復，卻已元氣大傷。

錢大龍回憶，接種疫苗前曾簽署同意書，但同意書並沒有告知可能出現的後果，導致丟了工作，得靠失業金和妻子的工資維持生計及應付醫療開支，雖先後向中紀委、信訪局、政府熱線等問責，可是各部門推諉責任。

2022年1月底，江西吉安市泰和縣小學生羅哲翰證實罹患急性淋巴白血病。他的母親梁小強告訴美國之音，由於兒子在確診之前數週接種疫苗，她確信疫苗是致病。

羅哲翰確診白血病後一個月不幸離世，梁小強到太和縣疾管中心申請疫苗異常反應調查，受理單位僅以「偶聯」兩個字結案，診斷書沒有專家簽名，也沒顯示在何時、何地、何人診斷。

錢大龍與梁小強都曾參與2022年12月的抗爭，隔年7月，前者在微信群發言，被當局以涉嫌「尋釁滋事」刑事拘留一個月；後者則被江西駐京辦送回老家拘留，目前仍處於取保候審階段。

由於遭到北京當局派員嚴密監控，錢大龍說，去年曾被當局全天候24小時監視將近半年，下個月兩會期間，「估計樓下會有兩輛車看著我，不讓我出去，我估計我是去不了的」。

台灣流行病學專家何美鄉接受美國之音訪問表示，任何一種疫苗不可能100%沒有副作用，各方對中國製的疫苗之所以有疑慮，與中國的醫學水準沒有直接關係，關鍵在於數據的透明度。

何美鄉說：「中國的問題是，搜了資料不能講、不敢講。像人家美國就照做、照講呀。…我從不輕看中國人的智慧，我也從不輕看北京有能力做什麼，它就是不肯好好做而已。」

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