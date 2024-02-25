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蟻軍包圍…一看是自己「腳指甲」他驚：別說糖尿病！　全笑翻

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO疑惑螞蟻為何圍著他的指甲。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

「剛才看到嚇到。」有網友24日貼出一段影片，畫面中是一群螞蟻在啃食一塊東西，但那並不是什麼糖果或食物渣，而是原PO的「腳指甲」，令他驚嚇詢問，「為什麼螞蟻要吃我的腳指甲？」

這位網友在●【爆廢公社】●貼出一段影片，只見螞蟻們圍著一塊半月形的東西，看上去並不像食物渣。原PO就在文中解答，「剛才看到嚇到，為什麼螞蟻要吃我的腳指甲？」結果看到貼文後，不少人認為螞蟻嗜甜，紛紛打趣，「糖尿病？」「建議驗血糖」、「因為你太甜了。」不過，原PO也在文中和留言處強調，自己沒有糖尿病。

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就有網友留言，「吃你的指甲垢，或是吃上面殘餘的死皮，那死掉的角質螞蟻會吃」、「據我所知，螞蟻和蟑螂什麼都吃，蟑螂就算自己同伴屍體照吃」、「螞蟻又不是只吃甜的，人類的皮屑組織很容易成為昆蟲的食物，尤其會出現在人類生活範圍內的，大多都是雜食性，什麼都吃。」

還有人指出，「螞蟻通常是尋找食物和提供巢穴的材料，包括昆蟲、種子、水果等。如果螞蟻誤認為指甲是一種它們可以食用的食物，或可以用於填充巢穴的材料，它們可能會搬運指甲」，因此有可能只是指甲落在螞蟻巢穴入口附近，或掉到螞蟻尋找食物的地方。

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