卦山法拍市集3／5移師南投　彰化分署攜手在地機關團體學校義賣

▲行政執行署彰化分署攜手南投在地機關團體學校舉辦法拍義賣活動。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署每季定期於彰化縣舉辦「卦山法拍市集」，為該分署特色活動之一；分署為讓南投鄉親也有機會「撿便宜」，特別於3月5日加碼在南投縣舉辦，號召南投民眾一起用行動幫助受疫情衝擊而無力繳稅的業者，協助他們將物品變賣以抵繳稅款。

彰化分署指出，卦山法拍市集自112年7月開賣後，已在彰化縣地方稅務局旁停車場舉辦過3場，3月首度移師在南投行政執行官辦公室舉辦「卦山法拍市集－投愛送暖」變賣會；當天不只有豐富多樣的變賣物品可資選購，分署還邀請南投在地的機關共襄盛舉，到場設攤宣導或提供自營商品義賣，包括財政部中區國稅局南投分局及南投縣稅務局、退輔會南投縣榮民服務處、矯正署南投看守所也將推出雪Ｑ餅、杏仁瓦片等自營商品，希望帶來人潮，發揮加乘效果。

本次活動也邀請華山基金會草屯愛心天使站設攤義賣，販售布袋戲偶、杯子等，創世基金會草屯分院也將到場義賣二手物、生活用品及零食；現場並有勸募發票活動，邀集熱心民眾用行動支持、鼓勵為弱勢族群奔走的社福團體；同時為推廣法治教育，現場將同步舉辦「小小書記官研習活動」，由鄰近的光華國小學童參與協助變賣及進行模擬拍賣，讓孩子們對執行實務有更深刻的體驗。

彰化分署提醒，「卦山法拍市集－投愛送暖」變賣物品資訊已陸續上架至彰化分署臉書粉絲專頁，官網首頁也提供本次變賣物件的線上閱覽DM，有興趣的朋友可在3月5日來前往南投行政執行官辦公室（南投市中正路1之30號）走走逛逛、做公益。