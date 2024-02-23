溫州花燈四度赴南投燈會參展　福船造型搭載非遺特色意象

▲溫州花燈第四度赴台，參展2024南投燈會。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024南投燈會正火熱舉辦中，來自浙江的花燈再度赴台參展，包括杭州「秀麗三江」、寧波「龍耀寧波」及溫州的「千年商港、幸福溫州」等12座大型花燈，各具特色。其中，溫州花燈是第四度赴台參展，以宋朝福船為造型，搭載著溫州四項非遺特色的文化意象裝置，呈現出溫州以商為本，連結台灣的情誼。

溫州花燈以「千年商港、幸福溫州」為題，以溫州千年歷史為設計主軸，一艘宋朝福船載著千年傳承的「南戲、甌窯、戲台、廊橋」等4大溫州非物質文化遺產意象，從溫州和高雄皆有的半屏山旁駛向未來。

在北斗七星的指引下，福船乘風播浪前行，一頭吉祥白鹿腳踏祥雲騰空飛起，引領船隻持續向前，從古至今，不斷建設發展更具活力的「千年商港、幸福溫州」，也象徵著溫州在兩岸民間交流上「勇立潮頭、乘風破浪」精神。

溫州以商為本，城市歷史悠久，是最早成熟的戲曲「南戲」的發源地，現有多項人類非遺傳承，包括目前唯一保留下來且完整使用的活字印刷技藝「木活字印刷術」；工藝精湛，百年來風霜不倒的「泰順廊橋」及以百戲之祖為名的「永嘉崑曲」。

正如同泰順廊橋在南投集集「落戶」，這次參展的溫州花燈也將在南投燈會結束後，留在集集持續展出，使未能在燈會期間到場欣賞的台灣民眾能持續一飽眼福。