台14甲盲彎砂石車逆向超車！賓士急煞躲劫...他裝沒事切回去

記者高堂堯／南投報導

一部砂石車於26日行經仁愛鄉台14甲線時，竟跨越雙黃線企圖超越前方另一台拖板車，險些與對向一輛賓士商旅車相撞，驚險畫面於網路社群曝光後，引起網友群情激憤：「勇氣誰給的？」「要死不用拖大家陪你啊！」警方指出，該砂石車行為已違反《道交條例》規定，最高可處1800元罰鍰。

▲砂石車行經台14甲線時竟跨越雙黃線企圖超車，引起網友公憤。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團，下同）

有網友將當時的行車記錄片畫面PO上「爆料公社二社」臉書社團，顯示昨天下午2時許，駕駛開車經過台14甲線74.5公里處、仁愛橋附近時，尾隨前方一台轎車剛轉過一處盲彎，且當時雙向車流量都不小，卻赫然發現一台砂石車明顯打算超越其前方一台載有挖土機的拖板車，竟逆向駛來、險些與前方賓士商旅車撞上。

從當時畫面看來，所幸雙方車速都不快、立刻減速停下，否則後果堪慮，而拖板車駕駛似乎也愣駐停下觀望、再往前開走，砂石車也隨即裝作沒事、將車頭向右打回原車道後開走；網友頓時一陣撻伐聲：「雙黃線（超車）趕投胎啊」、「真的是垃圾駕駛」、「小跨（越雙黃線）說的過，大車全跨未免太扯了」，也有人直指「逆向罰責比沒打方向燈還輕的時候，才會懂原來大家那麼愛逆向？」

仁愛警分局說明，該台砂石車的違規行為，依《道路交通管理處罰條例》地45條第一項第三款規定，可處600元以上至1800元以下罰鍰並記點，將根據檢舉影片內容進行開罰，同時呼籲用路人行車務必遵守交通規則，勿跨越雙黃線、逆向行駛，以免發生事故、害人害己。