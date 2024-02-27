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減肥難不復胖更難！女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

▲▼IVENOR,IVENOR花孅籽膠囊,郭婷筠,體脂,專利,詐騙。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

過個春節體重又增加？為什麼瘦了幾公斤體重又馬上反彈？追求快速減肥固然很有成就感，但其實復胖才是最難克服的瘦身難題。不正確的減肥方法，雖然能夠達到快速減肥，但復胖也很快！反覆的錯誤減肥方式，不只對身體不健康，自信相對也會受到打擊，大大降低瘦身成功的機率！

台語歌手郭婷筠以豐滿肉感形象示人，但近年成功瘦身，一路從20公斤，中間懷孕期間只胖5公斤，產後又火速減去了10公斤，陸陸續續共減去35公斤，整個人從3XL變成XS女星，不僅沒有復胖還越來越窈窕，連尾牙過年春節、帶著家人出國旅遊大吃美食，還能輕鬆持續維持好身材！

▲▼IVENOR,IVENOR花孅籽膠囊,郭婷筠,體脂,專利,詐騙。（圖／業者提供）

郭婷筠也在臉書大方分享，貼出減肥前後對比照片，身形明顯瘦了一大圈，臉部輪廓也變得更加清晰，整個人更顯年輕。貼文吸引上千人按讚，許多網友紛紛留言，「我不相信左邊的是妳」、「實在太棒了！只是害怕買到假貨」、「差好多，現在好美」！

郭婷筠也不藏私地分享自己瘦身的經歷，表示以前減重只靠節食，但效果真的不好，每次都越減越胖；在聽從專業營養師的建議下，嘗試了「永續瘦身法」秘密武器，效果意外的好！

▲▼IVENOR,IVENOR花孅籽膠囊,郭婷筠,體脂,專利,詐騙。（圖／業者提供）

▲黑色旋風郭婷筠FB分享，成功甩去35公斤的肉。

IVENOR花孅籽採用日本獨家專利，採用活性最高的日本原生種山茶花籽來阻斷油脂，剷除油類與排除囤積物，加上花纖素的小分子，可阻斷吸收、溶解頑固脂肪、滲透血管，清除雜質。不但能在腸胃中形成阻油膜，阻擋外部油脂吸收，還能分解腸胃中的肥油脂肪，讓油脂、廢物通通排出體外，達到有效「甩油」的效果。

▲▼IVENOR,IVENOR花孅籽膠囊,郭婷筠,體脂,專利,詐騙。（圖／業者提供）

▲節目中實測效果。

再搭配可以抑制體脂生成的時鐘果籽美國專利白皮杉醇，最後加入超級食物奇異果籽採用專利技術萃取的益生元，七國專利普拉梭菌，增加體內好菌，形成保護層達到排空廢物的超強功效，形成一個天然濾網，阻斷抑制及控制吸收！ 

▲▼IVENOR,IVENOR花孅籽膠囊,郭婷筠,體脂,專利,詐騙。（圖／業者提供）

也因為在郭婷筠親身見證下，「花纖籽」在台灣迅速爆紅，引起許多不肖業者打著郭婷筠的名義，以製作仿冒假貨、盜圖、盜用正版廠商的資料來欺騙消費者。正牌廠商呼籲，一定要透過品牌官網、電視購物，以及其他獲得授權的網路通路購買，而在來路不明的一頁式網站或團購網、網購平台下單，價格過於便宜的商品都要提防「有詐」！

▲▼IVENOR,IVENOR花孅籽膠囊,郭婷筠,體脂,專利,詐騙。（圖／業者提供）

▲郭婷筠在臉書分享假冒名義的詐騙，請認證有藍勾勾的「黑色旋風郭婷筠」避免買到假貨。

▲▼IVENOR,IVENOR花孅籽膠囊,郭婷筠,體脂,專利,詐騙。（圖／業者提供）

阻斷／抑制／排空 三管齊下的IVENOR花孅籽膠囊 哪裡買？
●Ivenor官網優惠組：https://to.ivenor.tw/5Nf
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/NXPPc
●Ivenor LINE官方帳號：https://line.me/R/ti/p/@zfd9936i
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

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