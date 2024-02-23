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崑山科大發明專利申請數　連5年全國私校第一技轉卓越

▲經濟部智慧財產局於2月6日公布國內2023年專利申請百大學校，大專院校國內發明專利申請數量，崑山科技大學發明專利申請百大中名列全國私校第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲經濟部智慧財產局於2月6日公布國內2023年專利申請百大學校，大專院校國內發明專利申請數量，崑山科技大學發明專利申請百大中名列全國私校第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經濟部智慧財產局於2月6日公布國內2023年專利申請百大學校，大專院校國內發明專利申請數量，私立學校以崑山科技大學最多，發明專利申請百大中名列全國私校第一。

崑山科技大學，該校積極媒合各院系教師進行授權及技術移轉於業界廠商，以提升專利技術對產業的影響力，技轉金額每年逾2000萬元，近3年技轉總金額達6564萬元，遠超過教育部特色領域研究中心申請門檻3年2000萬元，表現相當優異！

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崑山科大自2019年起已連續5年在智慧財產局發明專利申請百大中名列全國私校第一，其中，2021至2023年發明專利獲證數也榮獲全國私校第一。不僅如此，該校亦連續16年通過經濟部工業局資格及技術審查通過「研發服務類技術服務能量登錄」之機構，並獲頒合格證書。該校提供師生資源及獎勵措施，持續提升專利技術強度，維持發明專利申請質與量的目標，進而鼓勵師生研究成果布局與成果加值，引導研發團隊趨向重點及區域產業技術發展，激發師生的優質創意轉化所學為創新產品，並進行商品化試作。

▲經濟部智慧財產局於2月6日公布國內2023年專利申請百大學校，大專院校國內發明專利申請數量，崑山科技大學發明專利申請百大中名列全國私校第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李天祥校長表示，該校將教職員工視為學校進步的最大資產，在財務穩健的前提下，致力提供教師在學術研究、培育人才、系所招生等方面提供資源，今年度已三度調薪，除專任編制內教職員工的本俸（含職員專業加給）、專任職員比照軍公教加薪4%外，助理教授級以上學術研究費調整15%，講師級學術研究費則調整4%，績效良好的教師更有最高三個月的年終獎金，在少子化危機壟罩在全國各級學校時，崑山科大祭出福利留才，已優於他校，期能上下一條心，讓少子化危機化為轉機。

本年度部分發明專利衍生之作品，包括機械系劉鑑德助理教授與張育斌教授的「循環經濟永續發展－環保不織布板材的快速組立與拆裝技術之研發」，此設計可作為未來展示環保不織布應用於生活應用的範例，該作品於麗偉2023能源暨工程創意競賽獲得佳作，並與三香科技股份有限公司進行技術移轉。

時尚系主任陳怡君副教授則與明林股份有限公司合作「蕾絲織品印花家飾」，該作品將傳統織品進行結構改良，加強蕾絲布料原本柔軟的結構，加強其硬度與設計，保留蕾絲獨特繁複精緻的鏤空花紋特點，並結合織品硬化技術，透過染整及印花技術，將「蕾絲織品印花」打造成家飾建材的材料之一，此項設計於2023亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學榮獲亞軍。

▲經濟部智慧財產局於2月6日公布國內2023年專利申請百大學校，大專院校國內發明專利申請數量，崑山科技大學發明專利申請百大中名列全國私校第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，崑大將師生的優質創意轉化所學所想為創新產品，並進行商品化試作，在技術商品化的部分表現相當傑出。視傳系鄭中義助理教授「台味俱全–傳統辦桌菜餚圖鑑」獲得「年曆組」設計專利，本產品計畫於市場定位為傳達台灣、台菜文化，將辦桌菜色以插畫方式呈現，包括菜色、食材及情境圖近百款精細的插畫，並介紹12道辦桌菜色的由來、寓意、歷史與冷知識，讓眼球吸收全新的視覺感受，瞭解台菜的同時，也感受到「新」的老味道。其作品參加2023 TAIWAN TOP STAR 台灣金星設計獎－平面設計類競賽、插畫設計類競賽入圍優選獎、大眾零售商品包裝設計類競賽獲得特優獎，並於德國紅點設計獎－品牌與傳達設計類出版與印刷媒體類競賽榮獲2023紅點設計獎。

崑大致力投注資源，讓師生在專利研究的能量上蓬勃發展，也持續透過媒合各院系教師技轉及授權技術於業界廠商，該校擠進「我國專利申請百大學校」國內發明專利申請排名私校第一，其績效有目共睹。

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