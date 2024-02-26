單身男想婚頭險匯130萬　警銀連手識破假交友詐騙

▲單身男想婚險遭詐，所幸機警行員、員警聯手阻詐」 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警局民雄分局北斗派出所副所長呂家宏、警員江承祥日前接獲民雄雙福郵局行員來電表示，疑似有民眾遭詐騙欲現金匯款；警方趕到現場關心了解，何姓男子向警方供稱，於交友軟體中認識一名女網友，雙方以通訊軟體LINE互加好友後，即以老公、老婆互稱，女網友向何男表示想結婚成家，需資金共同投資，故請何男匯款新台幣130萬元至指定之銀行帳號。

▲詐騙集團假扮女子噓寒問暖簡訊 。（圖／民雄分局提供）

經警方瞭解後，發現此手法為常見的「假交友投資詐財」，當即勸阻何民勿匯款給對方。經員警耐心告知何民有關新型態詐騙資訊並當場實施反詐騙宣導，何民始恍然大悟免遭詐騙，不斷感謝警方及郵局行員保住其老本。

民雄分局提醒民眾，現今詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分期付款」、「假檢警」等詐騙手法，要求提領現金、轉帳或匯款至陌生帳戶等方式詐騙；另外檢警機關不會因為偵辦案件要求匯款或索取帳戶資料，若接獲此類電話請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保住自己的血汗錢。